الووحش وصل.. أقوي سيارة يابانية كهربائية تهدد عرش أحدث سيارات 2022 بمواصفات وامكانيات خرافية

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قامت شركة سوني اليابانية بالاتفاق مع شركة هوندا على إنشاء سيارة كهربائية جديدة والتي من المتوقع إصدارها إلى جميع أسواق السيارات في حلول عام 2025م بحسب بعض المصادر، وكانت خطة الشركتين أن يقوموا بإصدار سيارة تجمع بين التطور التكنولوجي والتطور في السير بما يتوافق مع مجال التصوير والشبكات وعوامل الترفيه والتكنولوجيا، سيتم تطوير السيارة وفقًا لقرارات من قبّل المديرين التنفيذيين لشركة هوندا وسوني اليابانيتين. معلومات عن شركتي إنشاء سيارة يابانية جديدة وكهربائية أكد الرئيس التنفيذي لشركة هوندا اليابانية توشيهيرو ميبي عند كشفه عن هذه المعلومات بأن مجالات خبرات شركتي سوني وهوندا تختلف تمامًا عن بعضها البعض بالرغم من التشابه في التاريخ والثقافة.

كما أكد أن التحالف بين الشركتين يزيد من قوتهما حيث يجمع بين نقاط القوة.

مما يزيد من احتمالية إنشاء مركبة متطورة تمامًا للمواطنين في المستقبل.

وأعلن أن بداية شركتي سوني وهوندا كانت بداية متواضعة في بداية الأربعينات من القرن الماضي.

حيث كانت دولة اليابان تعمل على إعادة بنائها مرة أخرى من أثر الحرب.

وكان سويشيرو ميبي رئيس شركة هوندا اليابانية هو مؤسسها .

حيث تم تأسيسها على يديه وهو أحد المهندسين الصناعيين المشهورين في اليابان بأنه خرج عن التقاليد في الهندسة والتطوير.

بدأ ميبي في تطوير ورشة لإصلاح الدراجات وكانت هذه الورشة مملوكة لوالده .

وبعد ذلك تطور حتى أنشأ شركة هوندا الليابانية لتصبح بهذا التطور الملحوظ حاليًا.

أما بالنسبة إلى شركة سوني فتم تأسيسها على يد أكيو موريتا.

الذي كان له بعض الكتابات مثل “اليابان التي يمكن أن تقول لا” وكانت له خبرة كبيرة في التسويق.

بينما اشتهر مدير سوني بأنه يمكنه تطوير المنتجات المختلفة .

حيث أنه في أوائل السبعينات أصر على إدخال مشغل الصوت المحمول بداخل بالرغم من أن بعد المهندسين الآخرين شككوا في الأمر. أهم إيجابيات السيارات الكهربائية في العالم من أكبر مميزات السيارات الكهربائية أنه ليس لها أي أدخنة وانبعاثات تضر بالبيئة والهواء.

أنه ليس لها أي أدخنة وانبعاثات تضر بالبيئة والهواء. اقتصادية جدًا في الاستهلاك فهي توفر الكثير بالمقارنة مع السيارات التي تعمل بالوقود.

بطارياتها يمكن إعادة تدويرها وتخزن طاقة كبيرة في السيارات الكهربائية. عمر شويل - جدة الووحش وصل.. أقوي سيارة يابانية كهربائية تهدد عرش أحدث سيارات 2022 بمواصفات وامكانيات خرافية - ثقفني

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