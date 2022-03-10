نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملكة السيارات وصلت السعودية..سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمواصفات عاليه ومميزات جبارة وأسعار جميع فئاتها في المقال التالي

سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمواصفات عاليه ومميزات جبارة وأسعار جميع فئاتها، أطلقت شركة شيفروليه سيارتها الجديدة المطورة شيفروليه كابتيفا 2022 الصينية الصنع ذات التصميم الصيني الأمريكي المشترك و المطورة بواسطة جينرال موتورز الأمريكية تعتبر شيفروليه كابتيفا سيارة رياضية متعددة الاستخدامات suv ، السيارة أحدثت ضجة كبيرة في السوق العربية خاصة السوق السعودي نظراً لما تمتلك من مميزات كثيرة أهمها على الإطلاق انها تتسع لسبعة مقاعد مما يجعلها مثالية للاستخدام العائلي و الأسري و فيما يلي سوف تستعرض بعض مواصفات السيارة سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمواصفات عاليه التصميم الداخلي للسيارة يعطي شعور بالراحة، تصميم الجلد مع الخياطة و الألوان الداخلية ما بين الأسود و الفضي و الأوف وايت يعطي لها مظهر رائع.

كما أنها تمتلك مساحة تخزين جيدة جدا حيث يتسع الصندوق الخلفي لحوالي 1051 لتر.

وتبلغ أبعاد السيارة 4655 ملم للطول و 1835 ملم للعرض و 1835 أيضاً للارتفاع.

كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2750 ملم.

ويبلغ متوسط استهلاك السيارة الوقود 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر/ ساعة و يعتبر ذلك اقتصاد في استهلاكها الوقود مقارنة بسيارات أخرى من نفس الفئة ،

تمتاز السيارة بالثبات عند السرعات المتوسطة و لها قدرة كبيرة على المناورة، تمتلك السيارة محرك تيربو تبلغ سعته 1500 سي سي قوته تبلغ 148 حصان.

و يبلغ عزم دوران السيارة 225 نيوتن /متر و تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم، السيارة متوفرة بأربع فئات تختلف في الأسعار و بعض التجهيزات.

تمتاز السيارة بدرجة عالية من الأمان و السلامة حيث انها مزودة بأربع وسائد هوائية داخلية.

و لديها حساسات ركن أمامية و خلفية.

و نظام دخول بدون مفتاح و تشغيل المحرك بدون مفتاح.

كما انها تمتلك الكثير من الكماليات التي تختلف من فئة إلى أخرى. أسعار شيفروليه كابتيفا في المملكة العربية السعودية تتوافر شيفروليه كابتيفا في المملكة العربية السعودية بأسعار تختلف من فئة إلى أخرى

فمثلاً شيفروليه كابتيفا LS 2022 يبدأ سعرها من 67 ألف ريال سعودي

بينما شيفروليه كابتيفاLT 2022 يبدأ سعرها من 73.320 ألف ريال سعودي

شيفروليه كابتيفا بريمير يبدأ سعرها من 78.970 ألف ريال سعودي عمر شويل - جدة ملكة السيارات وصلت السعودية..سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمواصفات عاليه ومميزات جبارة وأسعار جميع فئاتها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملكة السيارات وصلت السعودية..سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 بمواصفات عاليه ومميزات جبارة وأسعار جميع فئاتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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