الفخامة كلها.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser بالشكل الجديد في السعودية بأسعار ومواصفات تنافسية

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 من أكثر أنواع السيارات طلبا في الأسواق، وتعتبر أيضًا نوع من أنواع الشاحنات المتميزة، والتي تعتبر مركبة لها سمات متميزة عديدة، ومن أهم تلك السمات أن السيارة تمتلك تجهيزات تتعلق بنظم القيادة الآمنة، كما تتوفر العديد من المواصفات التي تجعل السيارة من بين أقوى السيارات التي تتواجد بالسوق المحلي والعالمي بمزايا عديدة نتطرق لها عبر ما يلي من تلك الفقرات، مع توضيح تكلف السراء للسيارة.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من نوع تويوتا اف جي كروزر، تعد ممتلك للعديد من التقنيات اليابانية الفريدة، والتي تجعلها من بين السيارات القوية، والتي تتحمل المشاق للطرق الوعرة بفضل متانة وصلابة هيكلها وقوته، والتمتع بالطول المناسب الخص بقاعدة العجلات، وهذا ما يتيح لثبات العالي للسيارة على مختلف الطرق الوعرة، هذا فضلا عن عدد من المواصفات نعرضها فيما يلي:

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تتمتع بالسيارة العديد من المواصفات والتي من بينها ما يلي في النقاط القادمة:

سيارة تتسم بمظهرها الحديث وتصميمها العصري والمثالي.

المحرك بسعة ستة سلندر.

العزم لدوران موتور السيارة يصل لنحو ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

الناقل الحركي الخاص بالسيارة من النوع الأوتوماتيكي، حيث أن عمله مقسم لخمس حركات.

السيارة نظام عملها هو الدفع الرباعي.

السيارة قد تم تزويدها بالقفل الخاص بها وهو من النوع الديفرانس المتوفر بالخلف من السيارة.

أهم التجهيزات في السيارة

تعتمد الفرامل على النظم الخاص بالكبح المانع للانغلاق، والعمل وفق خاصية إي بي إس، والخاصية إي بي دي.

الوسائد الهوائية تعمل على الحد تماما من تلقي الصدمات أو الارتطامات.

السيارة متوفر بها المنفذ يو إس بي والمنفذ إي يو إكس.

سعر السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

تتوفر تلك السيارة تويوتا اف جي كروزر بمختلف الأسواق على المستويين المحلي والعالمي بالسعر المتفاوت، وهذا حسبما يتوفر بالسيارة من ملحقات وتجهيزات، ومن السوق المحلي السعودي يمكن شراء إف جي كروز بسعر بدايته مائة وأربعة عشر ألف ريال سعودي، وباختلاف الفئة يختلف السعر للسيارة.