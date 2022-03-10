نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 30 ألف ريال أحصل على أحدث وأرخص سيارات في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه ..سيارات برخص التراب موديل 2022 في المقال التالي
ب 30 ألف ريال أحصل على أحدث وأرخص سيارات في السعودية، يوجد الكثير من أنواع السيارات الحديثة بالسعودية وتتمتع بالكثير من المواصفات والمميزات القياسية مع التغير الملحوظ في أسعار السيارات منذ العام الجديد ويتم طرح الكثير من الموديلات الجديدة من السيارات ويبحث الكثير من الأشخاص عن أرخص أنواع السيارات الجديدة في الأسواق السعودية للسيارات، وبالأخص بعد ارتفاع السيارات في الفترة الأخيرة، ويوجد العديد من السيارات الرخيصة وبتقنيات عالية، وسوف نعرض عليكم اليوم أهم السيارات الرخيصة في السعودية.
أحصل على أحدث وأرخص سيارات في السعودية
يوجد أنواع كثيرة من السيارات التي تنتمي لفئة السيارات الرخيصة في السعودية والتي تتميز بالعديد من المواصفات المتميزة ومنها الآتي:ـ
سيارة شانجان 2022 في السعودية
- من بين أنواع السيارات التي حققت شهرة واسعة وصيت كبيرة في أسواق السيارات بالمملكة العربية السعودية.
- حيث أن يبدأ سعر السيارة من 44 ألف ريال سعودي، كما أنها تنتمي لأنواع السيارات التي يضاف عليها الضريبة المضافة للثمن الأصلي للسيارة.
- كما أنها تعتبر واحدة من أهم أنواع السيارات الاقتصادية التي لا تستهلك حيز كبير من الوقود.
سيارة ميسو ميراج 2022 في السعودية
- تعتبر هذه الفئة من بين السيارات الرخيصة الاقتصادية للغاية في استهلاك الوقود.
- كما أنها تتميز بأنها تنتمي للسيارات العملية جداً وتتمكن من السير على الطرق الصحراوية والطرق الواعرة والمنحنيات بكل سهولة.
- تقوم السيارة بقطع مسافة تبلغ نحو 67 كيلو متر بالساعة.
- يتم تداول السيارة في الأسواق السعودية بسعر يصل حتى 30 ألف ريال سعودي.
- ويعتبر من بين الأسعار المناسبة للغاية لما تتميز به السيارة من مواصفات ومزايا بجودة عالية.
سيارة تويوتا يارس 2021 في السعودية
- تعرف شركة تويوتا بإنتاج أنوع كثيرة ومتميز من السيارات من بينها سيارة تويوتا يارس 2021.
- التي تتوفر بمظهر أنيق للغاية وجديد.
- مزود بواجهة أمامية متميزة للغاية مع وجود شبك أسود تتسم بالأناقة والرقي إلى جانب أن هذه السيارة من بين أنواع سيارات سيدان وبمحرك قوي تبلغ قوته نحو 98 حصان.
- وبقوة الدفع الأمامي للعجلات، أما بالنسبة لسعة المحرك تبلغ نحو 1.3 لتر.
- كما أنه مكون من أربع أسطوانات ومزود بناقل حركة أوتوماتيكي متوفر بخمس سرعات متنوعة.
- وتعتبر من بين أرخص أنواع السيارات في السعودية.
- ويتم بيع السيارة في السوق السعودي بمبلغ نحو 45.900 ريال سعودي،
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