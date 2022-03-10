نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتناولها من خلال الآتي من تلك الفقرات حيث تعتبر السيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو من بين أكثر النوعيات المتاحة بالسوقين المحلي والعالمي حيث تعد السيارة محتوية على العديد من التجهيزات الأفضل للقيادة، وتعتبر السيارة ممتازة بالعديد من السمات الفريدة، حيث تعد السيارة قوية في التصميم كمن الخارج مع أقوى المواصفات من الداخل والتي تؤهل لقيادة آمنة حتى على الطريق الغير ممهد، وفيما يأتي المراجعة الكاملة عن السيارة، وأهم ما تتسم به من تجهيزات ومميزات، وبالنسبة لتكلفة لشراء نذكرها على مستوى السوق المصري والسعودي.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر والمواصفات للسيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهم المعلومات التي يتساءل عنها مختلف الرغبين في أن يقتنوا تلك السيارة القوية، والتي تتمتع بمواصفات خاصة وتقنيات تتيح أعلى معدلات القيادة المريحة والأكثر أمان، ومن أفضل المواصفات ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات ومميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من ينها ما نقوم بطرحه عبر الآتي في تلك الفقرات:

السيارة بالمحرك من سعة ستة سلندر.

متوفر في السيارة أيضا المحرك بالقوة مائة تسعة وثمانين حصان.

متواجد بالسيارة موتور يعمل بعزم الدوران ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

متواجد بالسيارة المقاعد المريحة.

الناقل الحركي من نوع الأوتوماتيك.

أهم التجهيزات في السيارة

السيارة تتمتع بعدد من التجهيزات من أهمها ما يلي:

القوة للفرامل مع نظام الكبح الإلكتروني المميز حيث يعمل بالنظام إي بي دي.

النظام الخاص بالوسائد الهوائية التي تحيط بالراكب حال التعرض للتصادم وتحول دون تعرضه له.

متوفر التكييف الأوتوماتيكي ويعمل بالريموت.

متواجد منفذ إي يو إكس، والمنفذ يو إس

متواجد منفذ إي يو إكس، والمنفذ يو إس السيارة ملحق بها كاميرا خلفية لتصوير محيطها من الخلف.

متواجد في السيارة قفل مركزي.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو

لسعر الخاص بالسيارة بالسوق المصرية يصل لمليون ومائة ألف جنيه مصري بينما قد وصل السعر لها بالسوق المحلي بالمملكة السعودية لنحو ما يصل لثلاثمئة ألف ريال سعودي، والاختلاف في السعر يكون على حسب ما يتوفر بالسيارة من تجهيزات.