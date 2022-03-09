موعد الكشف عن وحش الصناعة الألمانية سيارة فولكس فاجن باسات 2023 الجديدة ومواصفاتها الهجينة

كشفت الشركة الألمانية لصناعة السيارات بشكل غير رسمي عن النسخة المقبلة من سيارة فولكس فاجن باسات 2023 الجديدة، حيث تم التقاط بعض الصور لها وهى تحت الاختبار في طرق تملئها الثلوج، وتعتبر فلوكس فاجن من بين المركبات التي يفضلها الكثير من المستهلكين في البلدان العربية، وخاصة في مصر، وفقًا لإحصائية مُعدة مسبقًا أثناء تحليل السوق، ونظرًا لمدى توجه أنظار العديد من عشاق السيارات نحوها، سنستعرض موعد الكشف عن الفئات المختلفة منها، بالإضافة إلى المواصفات التي تميزها عن غيرها من النسخ الآخرى.

سيارة فولكس فاجن باسات 2023 الجديدة

من المقرر أن يتم طرح سيارة فولكس فاجن باسات النسخة الحديثة 2022 العام المقبل، وستأتي على طراز مختلف قليلًا يشبه الصالونبشكل استيت أو هاتشباك، ولكن لن يكون الباسات على شكل SUV وهذا المتوقع بشكل كبير؛ نظرًا لأن السيارات الرياضية أصبحت متميزة بتعددية الاستخدامات، فمن المرجح أن تنحرف عن سيارة فولكس فاجن آرتيونمن التي نزلت في السوق قبلها، ولاتزال السيارة قيد التجهيز، ومن المرجح أن تتغير بعض التصميمات لأجزاء معينة في كل مرحلة قبل كشف الستار عنها.

موعد الكشف عن فولكس فاجن الجديدة نسخة 2022 الهجينة

لم يتم الكشف عن طرح السيارة بشكل رسمي حتى الآن، ولكن هنالك بعض التوقعات التي تشير إلى نزولها في الأسواق في النصف الأول من عام 2023 المقبل، لا سيما أن الشركة تُعيد التصميمات كل 3 سنوات وكان أخر تصميم لها في 2020 الماضي.

مواصفات سيارة فولكس فاجن الجديدة 2022

أما عن مواصفاتها فمن المقرر أن تزداد عن طراز السيارة بنسختها الحالية ولكن مع بعض التعديلات عليها مثل ضوء الفرامل والمصابيح الأمامية التي أضيف لها خطوط مماثلة والتالي: