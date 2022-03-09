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عمر شويل - جدة تشكيلة هيونداي وتويوتا مستعملة 2017 فأقل للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر للبيع بمدينة أبها سيارة هيونداي النترا GLS موديل 2013، ماكينة اقتصادية 4 سلندرات بحجم 2000 سي سي جير أوتوماتيك والممشى 248 ألف كيلو متر، البودي به رش رفرف أمامي جهة اليسار وصدام أمامي وخلفي بسبب حكات خفيفة. السيارة بمواصفات فل أوبشن تتميز بفتحة سقف، حساسات أمامية وخلفية، شاشة وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي و أندرويد أوتو، مقاعد جلد وعجلة قيادة متعددة الأغراض، إضاءات ليد بالكامل، إمكانية الدخول ذكي بصمة والتشغيل الذكي. استمارة سارية وفحص جديد وكفرات جديدة، محركات وعضلات بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم إلى 23 ألف و500 ريال.

هيونداي وتويوتا مستعملة 2017 فأقل للبيع

توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2017 فئة standard، محرك إقتصادي في صرفية الوقود 4 سلندرات وحجمه 1400 سي سي، الجير أوتوماتيك والممشى 236 ألف كيلو متر والبودي به رش أربع قطع وجزء بالرفرف الخلفي بالجهة اليسرى. تتميز تلك الفئة بمقاعد مخمل ومكيف يدوي، كشافات ضباب وزجاج كهربائي، منافذ للشحن والطاقة ودعم بلوتوث، مانع انزلاق ومكابح مانعة للإنغلاق. الموتور بحالة ممتازة والفحص والاستمارة جديدين وقد وصل أعلى سوم إلى 29 ألف ريال.

توفرت للبيع بمدينة جدة سيارة هيونداي سوناتا مستعمل 2012 الفئة الأقل مباشرة من فئة الفل أوبشن، ماكينة 4 سلندرات بحجم 2400 سي سي جير أوتوماتيك والممشى 250 ألف كيلو متر. تتميز تلك الفئة بفتحة سقف بانوراما، جنوط مقاس 17 إنش، جير F1 خلف المقود ومثبت سرعة، زجاج ومرايا كهرباء، كشافات ضباب وإشارات مرايا، مداخل للشحن والطاقة مع إمكانية تشغيل سي دي وإم بي ثري. الموتورعلى حالته والسيارة بها صدمه خلفية بسيطة لم تؤثر على شئ والسعر المطلوب 23 ألف ريال.

توفرت للبيع بمكه المكرمه سيارة تويوتا كامري مستعمل 2016 فئة جي ال، ماكينة 4 سلندرات بحجم 2500 سي سي تعطي قوة بمقدار 178 حصان، الجير أوتوماتيك والممشى 300 ألف كيلو متر والسيارة بشكل عام حالتها ممتازة. تتميز بإضاءات ليد كاملة نور عالي ومنخفض وكشاف ضباب، مقاعد مخمل بتحكم كهربائي، حساسات خلفية وجنوط مقاس 16 إنش، مكيف يدوي وفتحات تكييف خلفية، حاجب شمس خلفي. السعر المطلوب 35 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.

توفرت للبيع بجدة سيارة تويوتا يارس مستعمل 2014 بمواصفات فل أوبشن، ماكينة 4 سلندرات بحجم 1500 سي سي جير أوتوماتيك والممشى 344 ألف كيلو متر، تتميز بإمكانية التوقف الذكي، حساسات خلفية للمساعده في الركن، عجلة القيادة متعددة الاغراض، شاشة عرض معلومات تدعم نظام أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مكيف يدوي، مكابح مانعة للانزلاق ABS مع خاصية توزيع قوى المكابح الكترونيا EBD، خاصية التحكم في الجر وتثبيت السرعة، وسائد هوائية أمامية وجانبية. البودي لا يخلو من الحكات الخفيفة والماكينة والجير على الشرط وقد وصل أعلى سوم إلى 25 ألف ريال.