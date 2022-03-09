32 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022 في السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة

32 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022، قد نالت أرخص أنواع السيارات الجديدة بالسعودية على إقبال العديد من المواطنين وكل من يرغب بشراء سيارة جديدة، ويرغب في الحصول على سيارة بأفضل الإمكانيات وبأقل الأسعار، والبعض الأخر يبحث عن سيارة فخمة وبأفضل الأسعار، ولكنهم يرغبون في التعرف على أنواع السيارات وأسعارها في الأسواق السعودية، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

32 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022

تلبية لاحتياجات العديد من المواطنين الدائمين البحث في الفترة الأخيرة عن أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية حرصنا على أن نوفر لكم مجموعة متنوعة من السيارات:ـ

سيارة شيفرولية سبارك 2022

هذه السيارة تتواجد الآن بسوق السيارات بأقل الأسعار حيث أن يبدأ سعرها من 36.900 ألف ريال سعودي،

ومتوفر بمحرك قوي للغاية يدعم العمل بأربع أسطوانات مختلفة، وذات سعة تبلغ نحو 104 لتر،

تنتمي للسيارات الاقتصادية جداً في استهلاك الوقود حيث أنها تستهلك نحو 10.6 كيلو متر، وينتج عن المحرك قوة تبلغ نحو 76 حصان، وذات عزم دوران يبلغ حوالي 127 نيوتن لكل متر، كما أن السيارة تعمل بتقنية الدفع الأمامي.

سيارة نيسان الصيني 2022

السيارة يبلغ سعرها في السوق السعودي للسيارات نحو 50.064 ألف ريال سعودي.

كما أن السيارة تعمل بمحرك قوي ذات سعة تبلغ نحو 1.6 لتر، وينتج عنه قوة 118 حصان.

أما بالنسبة لعزم الدوران يبلغ نحو 149 نيوتن لكل متر، كما أن السيارة تستطيع للسير نحو 100 كيلو متر نحو 15.5 ثانية.

سيارة شانجان السفن