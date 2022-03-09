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عمر شويل - جدة 32 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022 في السعودية بمواصفات ومميزات فوق الرائعة - ثقفني
32 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022، قد نالت أرخص أنواع السيارات الجديدة بالسعودية على إقبال العديد من المواطنين وكل من يرغب بشراء سيارة جديدة، ويرغب في الحصول على سيارة بأفضل الإمكانيات وبأقل الأسعار، والبعض الأخر يبحث عن سيارة فخمة وبأفضل الأسعار، ولكنهم يرغبون في التعرف على أنواع السيارات وأسعارها في الأسواق السعودية، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.
32 الف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الجديدة الحديثة 2022
تلبية لاحتياجات العديد من المواطنين الدائمين البحث في الفترة الأخيرة عن أرخص أنواع السيارات في المملكة العربية السعودية حرصنا على أن نوفر لكم مجموعة متنوعة من السيارات:ـ
سيارة شيفرولية سبارك 2022
- هذه السيارة تتواجد الآن بسوق السيارات بأقل الأسعار حيث أن يبدأ سعرها من 36.900 ألف ريال سعودي،
- ومتوفر بمحرك قوي للغاية يدعم العمل بأربع أسطوانات مختلفة، وذات سعة تبلغ نحو 104 لتر،
- تنتمي للسيارات الاقتصادية جداً في استهلاك الوقود حيث أنها تستهلك نحو 10.6 كيلو متر، وينتج عن المحرك قوة تبلغ نحو 76 حصان، وذات عزم دوران يبلغ حوالي 127 نيوتن لكل متر، كما أن السيارة تعمل بتقنية الدفع الأمامي.
سيارة نيسان الصيني 2022
- السيارة يبلغ سعرها في السوق السعودي للسيارات نحو 50.064 ألف ريال سعودي.
- كما أن السيارة تعمل بمحرك قوي ذات سعة تبلغ نحو 1.6 لتر، وينتج عنه قوة 118 حصان.
- أما بالنسبة لعزم الدوران يبلغ نحو 149 نيوتن لكل متر، كما أن السيارة تستطيع للسير نحو 100 كيلو متر نحو 15.5 ثانية.
سيارة شانجان السفن
- تعتبر سيارة شانجان السفن 2021 واحدة من بين أنواع سيارات سيدان، تتسم بتصميم أنيق وعصري وقد تم صناعتها في دولة الصين.
- كما أن السيارة تضم الكثير من المواصفات المميزة منها احتواء السيارة على مصابيح تعمل بتقنية الليد، كما أنها مزينة من الأمام بعدسات بجودة عالية.
- أما بالنسبة للمواصفات الخاصة بمحرك السيارة متوفرة بقوة 105 حصان، وسعته تقدر بنحو 1.5 لتر، والمحرك الخاص بها رباعي الأسطوانات.
- ومن المقرر أن يتم بيع السيارة في الأسواق السعودية للسيارات بمبلغ نحو 32.900 ريال سعودي وهذا سعر رائع يتناسب مع الفئات المتوسطة.