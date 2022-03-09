نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل..ب 700ريال أرض عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل..ب 700ريال أرض عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني
عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل ب 700ريال أرض عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج، طرحت شركه كيا سيارة كيا سبورتاج 2022 التي تعد من سيارات الكروس أوفر الرياضية، تتميز السيارة بأنها متوسطة الحجم ذات تصميم هجومي اوبوسيتس يونايتد كما تأتي بمقصورة فسيحة وهي متعددة الاستخدامات ويمكن الاختيار ما بين أكثر من محرك بها مثل الديزل والبلاج ان ها يبرد والهجين والبنزين، و لمعرفة تفاصيل اكثر عن مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها تابع القراءة.
عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل
مواصفات كيا سبورتاج 2022
- تأتي وجهه سيارة كيا سبورتاج 2022 مثل أنف النمر ولا التي تشتهر بها سيارات كيا
- تحتوي على مصد أمامي يتميز بتصميم رياضي كما يوجد به شبكه سفلية و مصابيح تعمل خلال الضباب.
- جنوط السيارة من السبائك المعدنية ويوجد منها أكثر من مقاس 17 و 18 و 19 بوصه تحتوي على سقف عائم يبرز العمود c.
- تأتي سيارة كيا سبورتاج 2022 بأكتاف عريضة المصابيح الخلفية للسيارة مصممة بتصميم افقي رفيع كما إنها موجوده على الباب الخلفي.
أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2022
- يبلغ طول سيارة كيا سبورتاج 2022 الكلى 4660 ملليمتر، بينما يبلغ عرضها 1855 مليمتر، فيما ترتفع عن الارض بمقدار 1660 ملليمتر.
- يبلغ طول قاعده العجلات 2755 مللمتر.
فئات سيارة كيا سبورتاج 2022
- يمكن للعميل الاختيار ما بين أربع فئات من سيارة كيا سبورتاج 2022 مختلفين في المواصفات والمميزات والسعر وهم:
- كيا سبورتاج LX 2023
- وسيارة كيا سبورتاج Night Fall 2022
- كيا سبورتاج EX 2022
- وسيارة كيا سبورتاج SX Turbo 2022
مميزات كيا سبورتاج 2022
- تحتوي على لوحه ارشاد للسائق يوجد بها شاشتين بمقاس 12.3 بوصة.
- تعمل الشاشتين عبر اللمس وتحتوي على أزرار تحكم في درجة الحرارة بداخل السيارة.
- مقعد السائق والراكب الأمامي مصنوعه من تكنولوجيا فائقة تعمل على راحة القائد وذات تصميم رياضي .
- مزوده بشماعات مدمجة للمقاعد الأمامية يمكن استخدامها في تعليق الاغراض المختلفة داخل السيارة.
- تحتوي على نظام صوتي Harman Kardon
أسعار كيا سبورتاج 2022 للفئات المختلفة
- يبدأ سعر سيارة كيا سبورتاج 2022 في السوق السعودي من 93.148 ريال لفئة LX
- بينما سعر كيا سبورتاج LX 1.6 2022 يبدأ من 105.338 ريال سعودي.
- كيا سبورتاج 2022 2.4L Ex 4wd بسعر 123.
- كيا سبورتاج SX 1.6 2022 بسعر يبدأ من 132.363 ريال.