عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل..ب 700ريال أرض عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة 5 سنوات بمواصفات ومميزات جبارة

عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل ب 700ريال أرض عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج، طرحت شركه كيا سيارة كيا سبورتاج 2022 التي تعد من سيارات الكروس أوفر الرياضية، تتميز السيارة بأنها متوسطة الحجم ذات تصميم هجومي اوبوسيتس يونايتد كما تأتي بمقصورة فسيحة وهي متعددة الاستخدامات ويمكن الاختيار ما بين أكثر من محرك بها مثل الديزل والبلاج ان ها يبرد والهجين والبنزين، و لمعرفة تفاصيل اكثر عن مواصفات السيارة ومميزاتها وأسعارها تابع القراءة.

عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 من عبد اللطيف جميل

مواصفات كيا سبورتاج 2022

تأتي وجهه سيارة كيا سبورتاج 2022 مثل أنف النمر ولا التي تشتهر بها سيارات كيا

مثل أنف النمر ولا التي تشتهر بها سيارات كيا تحتوي على مصد أمامي يتميز بتصميم رياضي كما يوجد به شبكه سفلية و مصابيح تعمل خلال الضباب.

جنوط السيارة من السبائك المعدنية ويوجد منها أكثر من مقاس 17 و 18 و 19 بوصه تحتوي على سقف عائم يبرز العمود c.

تأتي سيارة كيا سبورتاج 2022 بأكتاف عريضة المصابيح الخلفية للسيارة مصممة بتصميم افقي رفيع كما إنها موجوده على الباب الخلفي.

أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2022

يبلغ طول سيارة كيا سبورتاج 2022 الكلى 4660 ملليمتر، بينما يبلغ عرضها 1855 مليمتر، فيما ترتفع عن الارض بمقدار 1660 ملليمتر.

الكلى 4660 ملليمتر، بينما يبلغ عرضها 1855 مليمتر، فيما ترتفع عن الارض بمقدار 1660 ملليمتر. يبلغ طول قاعده العجلات 2755 مللمتر.

فئات سيارة كيا سبورتاج 2022

يمكن للعميل الاختيار ما بين أربع فئات من سيارة كيا سبورتاج 2022 مختلفين في المواصفات والمميزات والسعر وهم:

مختلفين في المواصفات والمميزات والسعر وهم: كيا سبورتاج LX 2023

وسيارة كيا سبورتاج Night Fall 2022

كيا سبورتاج EX 2022

وسيارة كيا سبورتاج SX Turbo 2022

مميزات كيا سبورتاج 2022

تحتوي على لوحه ارشاد للسائق يوجد بها شاشتين بمقاس 12.3 بوصة.

تعمل الشاشتين عبر اللمس وتحتوي على أزرار تحكم في درجة الحرارة بداخل السيارة.

مقعد السائق والراكب الأمامي مصنوعه من تكنولوجيا فائقة تعمل على راحة القائد وذات تصميم رياضي .

مزوده بشماعات مدمجة للمقاعد الأمامية يمكن استخدامها في تعليق الاغراض المختلفة داخل السيارة.

تحتوي على نظام صوتي Harman Kardon

أسعار كيا سبورتاج 2022 للفئات المختلفة