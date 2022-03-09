ارخص سيارات مستعملة بالسوق وبحالة ممتازة تعرف على الأنواع المتاحة

ارخص سيارات مستعملة بالسوق هو واحد من أهم النقاط الهامة التي يجب التحدث عنها بشكل كبير، حيث أن السيارة من أهم ممتلكات الإنسان المادية والتي تساعده في التنقل من مكان إلى آخر دون الحاجة إلى وسائل المواصلات، والتزاحم بشكل يومي في محطات وقوف الاتوبيسات، وتعد السيارة من أفضل الوسائل المريحة للذهاب إلى العمل كل يوم في راحة بال، ولذلك فهي من أهم عوامل الحياة، ويمكن لكل مواطن شراء السيارة التي تناسبه حسب إمكانيات السيارة والسعر المدفوع فيها.

ارخص سيارات مستعملة بالسوق

يوجد الكثير من السيارات المستعملة ذات السعر الرخيص الذي يناسب الكثير من الناس ذات الدخل البسيط، حيث إن اسعار السيارات الجديدة تكون ذو سعر مرتفع لذلك يوفر سوق السيارات سيارات مستعملة وبحالة جيدة ويتم التعرف الكامل على السيارة وتجربتها فور التواصل مع صاحبها.

سيارة هيونداي اكسيل مستعملة

تم تصنيع هذه السيارة عام 1997، وكان لديه محركين والأول فيها يعمل بسعة 1300 سي سي.

كما يتصل بناقل حركة مانويل به 5 سرعات.

ولكن المحرك الثاني يعمل بسعة 1500 سي سي ولديه نوعان من نواقل الحركة الأول مانويل والثاني أتوماتيك.

كما أن النوع الثاني للسيارة به 4 أسطوانات.

لذلك بلغ سعر تلك السيارة في السوق المصري لتجارة السيارات المستعملة إلى 40 ألف جنيه مصري حسب حالة السيارة.

سيارة فيات 128

تعتبر تلك السيارة من أفضل السيارات القديمة المنتشرة في الأسواق المصرية لتجارة السيارات المستعملة، وتختلف امكانياتها حسب جودة السيارة وحالتها العامة، ويتراوح سعرها من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه.

ارخص سيارات بالسوق

يعتبر سوق السيارات من أفضل الأسواق التي يكثر فيها السيارات المستعملة،حيث لا يستطيع جميع الناس شراء سيارات جديدة بسعر عالي، ويفضلون شراء سيارة تناسب الوضع المادي لهم، حيث أن أشهر تلك السيارات ما يلي:

سيارة سكودا فيليشا