إمتلك سيارة بدون مقدم ولا رسوم بلا كفيل ولا تحويل راتب بأسهل إجراءات

سيارة بدون مقدم ولا رسوم بلا كفيل ولا تحويل راتب تتمتع شركة تأجير للتمويل التأجيري للسيارات بعروض مذهلة للمواطنين في المملكة العربية السعودية وتعد من أفضل عروض السيارات الميسرة في السداد وسهولة دفع الأقساط المرنة التي تصل إلى 5 سنوات بحيث يتمكن العميل من الحصول على المركبة ويطمئن أن التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كل هذا بالإضافة إلى التأمين الشامل ضد الحوادث وخدمات ما بعد البيع، تخضع الشركة لهيئة الرقابة الشرعية، وهي حاصلة على ترخيص من البنك المركزي السعودي بممارسة أعمال التمويل التأجيري والإستهلاكي للأفراد وقطاع الأعمال أيضاً، عروض السيارات في السعودية متاح تمويلها للسعوديين والمقيمين أيضاً.

مميزات تمويل السيارات من شركة تأجير

سرعة في تنفيذ الطلب والإجراءات.

تمويل سيارة بأبسط شروط ممكنة للسعوديين والمقيمين.

تقدم تامين شامل وخدمات ما بعد البيع.

اختر سيارتك بدون مقدم ولا رسوم بكل سهولة.

فترات السداد مرنة من سنة وحتى 5 سنوات.

سيارة بدون كفيل ولا تحويل الراتب.

إمكانية التنازل عن العقد لعميل آخر.

الموافقة الفورية على القرض.

شروط سيارة بدون مقدم ولا رسوم بلا كفيل ولا تحويل راتب

ألا يقل عمر العميل عن 21 سنة عند تقديم طلب قرض سيارة بدون مقدم. الحد الأدنى للدخل الشهري 4 آلاف ريالاً. لابد أن يكون العميل موظف في أحد القطاعات حكومي بفترة لا تقل عن شهر أو خاص بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر. مطلوب رخصة قيادة سارية.

طريقة التقديم على سيارة بدون مقدم ولا رسوم بلا كفيل ولا تحويل راتب

التقديم إلكترونيا عبر رابط شركة تأجير للتمويل واختيار العرض المناسب لك من خانة (عروض المركبات) تعبئة الاستمارة بالبيانات المطلوبة ورفع الوثائق المحددة التي تشمل (صورة بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة سارية – رخصة قيادة سارية – كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور – صورة من العنوان الوطني – صورة من التأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص)، في حالة الاستفسار يرجى الاتصال عبر الرقم الموحد 8002440088.

طرق سداد تمويل السيارات عبر شركة تأجير

من خلال فروع الشركة الموجودة في مناطق المملكة السعودية أو عبر الإيداع البنكي، أجهزة الصراف الآلي، الهاتف المصرفي أو تطبيق الجوال.

ما هو الإجراء في حالة وقوع حادث؟