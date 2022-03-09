نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توفير 33 ألف ريال على تويوتا برادو TXL 3 2022 العائلية الأكثر مبيعاً تخفيض مذهل 18% في المقال التالي

عمر شويل - جدة توفير 33 ألف ريال على تويوتا برادو TXL 3 2022 العائلية الأكثر مبيعاً تخفيض مذهل 18%، سيارة برادو المميزة من تويوتا والتي تعتبر الأكثر مبيعاُ بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر الكثير من سكان المملكة السيارة الأفضل للصحاري و الأراضي الواعرة، لذا نتناول اليوم كافة مواصفات السيارة مع السعر الجديد بالإضافة إلى المعرض أو شركة السيارات التي تقدم هذا العرض المميز على تويوتا برادو TXL 3 2022 العائلية.

تخفيض 18% على تويوتا برادو TXL 3 2022

تتميز فئة TXL 3 بمحرك رباعي الاسطوانات 2700 سي سي قوة 164 حصان بنزين قير أوتوماتيكي سداسي السرعات تبترونيك ونظام الدفع رباعي، حيث إنضمت سيارة تويوتا برادو TXL 3 2022 العائلية الأكثر مبيعاً إلى سلسلة تخفيضات السيارات بالمملة العربية السعودية، حيث أصبحت تتوفر لدي عبد اللطيف جميل للسيارات بسعر 152 ألف و 300 ريال بدلا من 185 الف و 380 ريال توفير 33 ألف ريال، تخفيض مذهل 18٪ و السعر شامل ضريبة القيمة المضافة.

مزايا تويوتا برادو TXL 3 2022

تتميز فئة تي اكس ال 3 بحساسات خلفية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش و إضاءات ليد بالكامل، تتميز سيارة تويوتا برادو TXL 3 2022 العائلية، كما تتميز السيارة بليد نهاري، انوار ليد عالي واطي، كشافات ضباب أمامية، إشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك، فتحة سقف، حنايا عفش، وطايا جانبية و جنوط المنيوم مقاس 17 انش.

تتميز خلفية السيارة بجناح خلفي، كاميرا خلفية، عدد اربع حساسات خلفيه، ليد خلفي، كشافات ضباب خلفية وإمكانية التحكم في السيارة عن طريق الريموت، كما تتميز سيارة تويوتا برادو 2022 العائلية بكافة مواصفات الأمان نظام حماية من السرقة، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق، التحكم في الثبات، التحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح.

تويوتا برادو TXL 3 2022 العائلية

تتميز السيارة بإمكانية التحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، فتح السيارة بالريموت، مقاعد في الصف الثالث، نوافذ كهربائية، مرايا جانبية كهربائية ومكيف متعدد المناطق، تتميز السيارة الأكثر مبيعاً بالمملكة كذلك بكافة مزايا الترفيه والتكنولوجيا اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، نظام صوتي فاخر، نظام آمان، آبل كار بلاي و6 مكبرات الصوت، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد مخمل، كافة مزايا الرفاهية اكسسوارات كروم، ثلاجة داخلية وشاشة ترفيه لسيارة تويوتا برادو TXL 3 2022 العائلية.