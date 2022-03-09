سيارات مستعملة أقل من 10.000 ريال في السعودية بحالة ممتازة

سيارات مستعملة أقل من 10.000 ريال ، يتزايد التساؤلات في محركات البحث عن كيفية شراء سيارة مستعملة بحالة ممتازة في السعودية بشكل مستمر وذلك لاحتياج الأسر أو الشباب إلى وجود سيارة تخدم متطلباتهم اليومية كالمشاوير أو الذهاب إلى أشغالهم أو إلى عائلاتهم وذويهم، ولكن البعض لا يستطيع شراء سيارة بسعر باهظ ويبحث عن سيارة مستعملة بسعر مناسب ولكن بحالة جيدة، ومن هذا الصدد سنوفر سيارات مستعملة في السعودية بسعر يناسب أيدي الجميع من المواطنين السعوديين من خلال العروض التالية.

سيارات مستعملة أقل من 10.000 ريال

هيونداي النترا موديل 2008 مستعملة

ناقل الحركة: يدوي.

لون السيارة أبيض.

موقع السيارة بمدينة الرياض .

. السيارة بحالة جيدة، بها سنتر لوك ووسائد هوائية و مصابيح ضبابية والنوافذ الأمامية والخلفية كهربائية بالإضافة إلى مرايات جانبية، المقود كهربائي، مكيف يدوي وراديو وبلوتوث وميزة الدخول بدون مفتاح و مداخل USB و AUX.

سعر السيارة: 6.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال على الهاتف المدون بالأسفل للاستفسار أكثر عن حالة السيارة.

شيفروليه كابتيفا موديل 2007 مستعملة

ناقل الحركة يدوي.

يدوي. سعة المحرك 2400 سي سي.

نوع الدفع: رباعي.

4 سلندر.

السيارة خالية من الحوادث.

لون السيارة: أسود.

موقع السيارة بمدينة الربوة.

السيارة بحالة ممتازة بها مكيف ونظام تثبيت السرعة وكاميرا مراقبة خلفية، فتحة سقف وقفل مركزي ومصابيح ضبابية، المقصورة تحتوي على 5 مقاعد من الجلد الفاخر.

سعر السيارة: 5.000 ريال سعودي.

رينو لوجان موديل 2013 مستعملة

ناقل الحركة: يدوي.

4 سليندر.

لون السيارة: فضي.

موقع السيارة بمدينة جدة.

السيارة بحالة ممتازة، تحتوي السيارة على سنتر لوك ومانع حركة والمقود كهربائي ومرآه للتجميل وحامل أكواب، مقبض الباب والشبك الأمامي من الكروم والمرآة من نفس اللون والنوافذ تعمل بالكهرباء، كما تحتوي على تجهيزات ترفيهية كمكيف ومشغل سي دي وميزة الدخول بدون مفتاح وولاعة سجائر.

سعر السيارة: 8.000 ريال سعودي.

جيلي إميجراند 7 موديل 2014 مستعملة