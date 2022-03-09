أقوي سيارة أحلام جبارة .. سيارة كيا سبورتاج 2022 بمواصفاتها الفنية وأسعارها في المملكة العربية السعودية.

تعتبر كيا سبورتاج 2022 أحدث سيارات الشركة وهي مركبة متعددة القطاعات ومتوسطة الحجموهذا هو السبب في أنها السيارة المفضلة للعديد من العائلات الصغيرة في المملكة العربية السعودية، ويبشر عام 2022 ببدء جيل جديد من سيارات الدفع الرباعي هذه والتي يمكن اعتبارها واحدة من أقوى الرهانات التي ستكون متاحة مع خيارات محددة، مع المواصفات القوية التي لم تتوقف عن إدهاشنا منذ طرحها في عام 1993، تتميز هذه السيارة بمحرك محسّن ورؤية أكثر رقيًا ومستويات أعلى من الراحة والأمان وتميز هذه الميزة السيارة كواحدة من أقوى الشاحنات القادرة على العمل على مجموعة متنوعة من التضاريس، بما في ذلك الحجوزات الأساسية هذا يجعل السيارة واحدة من أقوى الشاحنات ويمكن استخدامها على مجموعة متنوعة من التضاريس بما في ذلك الحجوزات الأساسية تحتوي هذه الصفحة على تعريف كامل لموديل كيا سبورتاج 2022 بالإضافة إلى جميع مواصفاتها الفنية وأسعارها في المملكة العربية السعودية.

مواصفات كيا سبورتاج 2022 أحدث سيارات الشركة

سنتعرف على ميزات كيا سبورتاج 2022 في كل نقطة من هذه النقاط ، والتي يمكن العثور عليها في العديد من معارض السيارات الدولية والمحلية:

تحتوي السيارة على محرك سعة 2 لتر ونصف.

محرك السيارة لديه أربعمائة وثلاثة وثلاثون حصاناً.

تحتوي السيارة على مجموعة عجلات بقياس 10 بوصات.

يبلغ طول السيارة أربعة أقدام ونصف وعرضها أربعة أقدام ونصف.

تتميز السيارة بسعة صندوق تبلغ حوالي 125 لترًا.

ى نظام أداء قوي قادر على توفير تجربة قيادة ممتعة على الطريق ، فضلاً عن ميزات السلامة والأمان.

تجهيز كيا سبورتاج بنظام إلهاء يوفر للركاب الراحة والرفاهية أثناء القيادة

عوامل الأمن والسلامة في كيا سبورتاج 2022

حصلت كيا سبورتاج على عدد من أنظمة السلامة القادرة على تزويد العملاء بالحماية اللازمة على الطريق على النحو التالي:

يأتي الجيل الجديد من كيا سبورتاج مزودًا بمحدد سرعة ثابت ومنظم سرعة. بالإضافة إلى ذلك تم تجهيز السيارة بنظام مساعدة الاستقرار. كما تم تركيب الوسائد الهوائية الأمامية للسيارة من قبل الشركة المصنعة الكورية. بالإضافة إلى ذلك تتوفر الفرامل المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل الإلكتروني. كما يحتوي على جهاز ضد السرقة ونظام إنذار للإخطار.

سعر كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية

لم يتم الإعلان عن سعر كيا سبورتاج 2022 في المملكة العربية السعودية بعد لكن يتوقع المحللون أنها ستتراوح بين 94،001 و 128،001 ريال سعودي بسعر كل فئة هو: