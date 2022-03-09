وحش السيارات الروسي الجديد.. سيارة لادا نيفا 2022 مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا 2022 مواصفاتها، سيارة لادا نيفا 2022 من بين مجموعة السيارات التي تضم الكثير من المزايا والمواصفات التي تتعلق بكفاءة تشغيل السيارة، كما أنها تحمل الكثير من الخواص ومن أهمها القوة الكبيرة وكفاءة المحرك الخاص بتشغيل السيارة، مما جعلها من أفضل السيارات من حيث المواصفات، حيث تعتبر السيارة سريعة للغاية وقوة ثبات هائلة عند السير على الطرق الصعبة والمنحنيات وتتعدى العديد من أنماط الطرق المتنوعة، من خلال القيام المريحة للغاية والمتنوعة، وفي السطور القادمة سوف نتعرف على ما تتمتع به السيارة من مواصفات ومزايا وأسعار طرحها في الأسواق.

سيارة لادا نيفا 2022 مواصفاتها

السيارة تأتي بمحرك قوي يولد عنه قوة تبلغ نحو 119 حصان، يوجد بالسيارة قفل مركزي لزيادة فرص الأمان والسلامة.

يوجد بالسيارة قوة عزم دوران تبلغ نحو 69 نيوتن لكل متر، كما أن يوجد بها العديد من أنظمة وأنماط القيادة الآمنة تماماً

والناقل الحركة الخاص بالسيارة من النوع الأتوماتيك.

يوجد بها العديد من التقنيات والتجهيزات المختلفة للأمان ومن بين وسائد الهوائية التي تعمل على حماية الركاب من أي صدمات أو رضوض.

ويوجد بها أيضاً الفرامل التي تقوم بمنع الانغلاق، حيث أنها مزودة بنظام كبح بي إي دي.

يوجد بها أيضاً الكثير من الملحقات ومن بينها شاشة تعمل بتقنية اللمس ومنفذ يو اكس.

متوفر بها كاميرا خلفية تقوم برؤية الطريق وحساسات للركن.

العجلات قوية وذات طول يمكنها من السير على الطرق الصعبة.

مميزات سيارة لادا نيفيا 2022

السيارة تحتوي على نظام مكيف السيارة من الداخل، والذي يقوم بالعمل بطريقة أوتوماتيك ومن خلال ريموت كنترول.

السيارة يوجد بها نظام ميكانيكي الحركة، والناقل الخاص بها يعمل بشكل أوتوماتيك ويدعم العمل بنحو خمس سرعات مختلفة.

يوجد بالسيارة أنماط قيادة متنوعة ومتميزة تتلاءم مع الطرق الصعبة والوعرة.

يوجد بالسيارة العديد من الوسائل الترفيهية منها شاشة تعمل بتقنية اللمس وراديو مدمج.

توفير وسائد هوائية بالسيارة وتكون ذات وقاية ضد التصادم أو الرضوض.

أسعار سيارة لادا نيفيا 2022