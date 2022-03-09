مواصفات سيارة هيونداي النترا N2022 ومميزاتها واسعارها

صممت هيونداي النترا من خلال شركة هيونداي الكورية فهي تنتمي لمجموعة السيارات السيدان متوسطة الحجم، وقامت العديد من الوكالات بتصنيفها أنها أفضل السيارات حماية للوقود وتستهلكه بكميات قليلة كما تتوفر السيارة من خلال محركين إحداهما سعته 1.8 لتر والآخر 2.0 لتر، كما تحتوى السيارة العديد من أنظمة الأمان المتطورة مثل تحذير السائق عند مغادرة مسار السير الصحيح بالإضافة لنظام يساعد في عدم الإصطدام من الخلف خلال حركة المرور.

ظهرت السيارة هيونداي النترا بمظهر خارجي جديد من خلال وجود قطعاً حادة مع توافر تناسق مثلثي في تصميم أبواب السيارة، وقد توفرت السيارة من خلال فئات متعددة ولكن يزال الطراز الأساسي منها يتمتع بكافة وسائل الراحة والأمان وتتوفر به أنظمة السلامة ووسائل الترفية بأحدث التقنيات التكنولوجية، والجدير بالذكر أن السيارة تدوم وهي بأفضل حال حتى تتم عملية سير قدرها 200.000 ميل لهذا فهي تظل بحالة جيدة لمدة 10 إلى 12 عاماً حتى تمر السيارة بالأعطال الكبرى.

مزايا سيارة هيونداي النترا N 2022

تتمتع سيارة هيونداي النترا بالعديد من المزايا التي جعلتها تتصدر قائمة السيارات، وإليكم المزايا كالتالي:

السيارة تضم محرك يصل سعته نحو 1600 سي سي، كما أن قوة الحصان تصل نحو 121 حصان، وأعلى درجة للدوران تصل نحو 156 نيوتن متر، ويصل عدد السلندارات يصل نحو 4.

تصل أقصى سرعة للسيارة 182 كم/ ساعة، ويمكن أن تصل سرعتها من 0 إلى 100 كم خلال 11.3 ثانية.

السيارة تكون مدعمة بناقل سرعة أوتوماتيك بـ 4 سرعات، حيث أنها تحتاج بنزين 6.6 لتر لقطع مسافة 100 كم.

السيارة تشتمل على 5 مقاعد و 5 أبواب، كما يوجد لها حقيبة خلفية تصل ساعتها نحو 402 لتر، وتصل سعة خزان الوقود 53 لتر.

السيارة مزودة بنوافذ كهربائية من الأمام والخلف، بالإضافة إلى الزجاج الفاميه، ونظام الفرامل مانع للانغلاق، ويكون نظام الإيموبليزر مقاوم للسرقة.

يوجد بها وسادة هوائية مخصصة للركاب، وأيضاً يوجد بها وسادة هوائية مخصصة للسائق، ونظام الفرامل فيه قوي.

أسعار سيارة هيونداي النترا

يبحث العديد من الأشخاص حول أسعار سيارة هيونداي النترا، وإليكم قائمة الأسعار في مصر والسعودية والكويت والإمارات، وهي: