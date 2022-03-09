فقط على 5 سنوات...اقوي عرض تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022 جميع فئاتها بمواصفات رائعة جدا

تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022، تعد سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022 من أفضل السيارات التي طرحتها شركة تويوتا في السوق السعودي، التي لاقت شهرة واسعة في سوق السيارات لذلك تتنافس العديد من الشركات على تقديم أفضل عروض التقسيط التي تختلف فيها قيمة القسط الشهري و الدفعة الأولى والأخيرة حسب موديل السيارة، ونستعرض معكم عرض التقسيط المقدم من شركه عبد اللطيف جميل للسيارات تويوتا برادو تي اكس 2022 لموديلاتها المختلفة.

تقسيط تويوتا برادو تي اكس 2022

تقسط سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 1 2022 على 60 شهر بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 2892 ريال سعودي.

لا يوجد دفعه أولى ولكن تبلغ قيمه الدفعة الأخيرة 57,440 ريال سعودي و تباع السيارة في السوق السعودي نقدا بسعر يبدأ من 143,600 ريال سعودي.

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022

يبدأ سعر سيارة تويوتا برادو تي اكس ال 3 2022 في السوق السعودي من 143,600 ريال سعودي.

في السوق السعودي من 143,600 ريال سعودي. و تقسط السيارة على 60 شهر متتابعين بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 3,046 ريال سعودي.

ولا توجد دفعه أولى بينما تبلغ قيمه الدفعة الأخيرة 60,920 ريال سعودي.

عرض تقسيط سيارة تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022

تباع سيارة تويوتا برادو تي اكس ال ديزل 2022 نقدا بسعر يبدأ من 161,200 ريال سعودي.

نقدا بسعر يبدأ من 161,200 ريال سعودي. لا توجد دفعه أولى عند تقسيط السيارة التي تقسط على 60 شهر بحيث يدفع العميل قسط شهري بقيمه 3224 ريال سعودي،.

وتكون قيمه الدفعة الأخيرة عند تملك السيارة 64,480 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا برادو تي اكس 2022