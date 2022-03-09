مواصفات سيارة جيلي ازكارا موديل 2022 وسعرها في مصر والسعودية

قامت شركة جيلي الصينية بكشف الستار عن السيارة جيلي ازكارا من فئة السيارات الكروس اوفر المتوفر بها جميع وسائل الراحة السلامة للركاب والسائق، بالإضافة إلى التقنيات العالية الكفاءة والتصميم الخارجي الحديث والمتطور الذي يتناسب مع الشباب والعائلات، كما أن الشركة تحرص دائماً على تقديم إصدارات للمركبات تتخطى حدود الأناقة التميز مع توفير أنظمة الأمان اللازمة لتفادي وقوع الحوادث وجاء هذا الإصدار بالعديد من الألوان الرائعة، كما استطاع الإصدار الجديد للسيارة الحصول على شعبية كبيرة داخل الأسواق العالمية لعالم السيارات.

مواصفات جيلي ازكارا

تعد السيارة هي الإختيار المناسب لكثير من العائلات لما تتمتع به من التجهيزات التي توفر الراحة للسائق وركاب السيارة بالإضافة إلى وسائل وأدوات الرفاهية اللازمة للإستمتاع بالرحلات الطويلة داخل السيارة لتصبح رحلات ممتعة، وفيما يلي نوضح مواصفات السيارة الداخلية والخارجية:

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة محرك ثلاثي الإسطوانات سعته 1.5 لتر ويستطيع توليد طاقة تصل إلى 190 حصان.

كما يوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي متعدد السرعات تصل إلى 7 سرعات، بينما تبلغ سرعة السيارة 100 كيلو متر خلال 10.5 ثانية ويمكنها التسارع بسرعة قصوى بسرعة 200 كيلو متر.

يوجد بالسيارة لوحة عدادات 7 بوصة، بينما يبلغ قياس شاشة الترفية والمعلومات 12.3 بوصة مع توافر إمكانية عملها باللمس.

يكسو مقاعد السيارة الجلد الفاخر ويعرف بجلد النابا، وجاءت فتحة السقف البانورامية لتضيف للسيارة المزيد من المميزات.

المواصفات الخارجية

تتميز السيارة بتوافر أبعاد قياسية بها مما جعلها تتمكن من السير في جميع أنواع التضاريس والسير بها أثناء الرحلات الطويلة.

تحتوى السيارة على مقدمة أمامية عبارة عن شكل هندسي وبه بعض الخطوط من الكروم وجاء شعار الشركة وعلامتها التجارية في منتصف المقدمة.

يتوفر خلال جانبي السيارة أضواء متميزة من الليد أضافت للمظهر الخارجي شكل إنسيابي جعل السيارة أكثر فخامة.

سعر السيارة جيلي ازكارا