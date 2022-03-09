أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 يتساءل عن مواصفاتها وخصائصها الكثير من الراغبين في اقتنائها كواحدة من بين أقوى السيارات التي من الممكن أن يتم استعمالها كواحدة من السيارات الرياضية التي تعد أيضا من النوع المتعدد الاستخدامات، ومن خلال ما يلي نوضح أهم ما تمتاز به السيارة من نوع كيا سبورتاج كما سنوضح كل ما يتعلق بالتفاصيل التي تخص تكلفة الشراء للسيارة من الأسواق المحلية، حيث تعتبر السيارة من أهم الشاحنات التي تمتلك التجهيزات التي تتلاءم مع القيادة على مختلف الطرق الوعرة، وفيما يأتي كل ما يخص السمات الأساسية لهذه السيارة.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات والتي تتوفر في مقصورتها الداخلية ومن بين مكوناتها الأساسية ومن خلال الاستعانة بالسيارة فمن الممكن المرور بأصعب الطرق الوعرة، حيث تعتبر تلك السيارة من السيارات التي تتوفر فيها العديد من التجهيزات للقيادة الآمنة مع قوة هيكل كيا سبورتاج بنمطه الرياضي الهيكلي عالي الجودة، ومن أهم المواصفات المتميزة لتلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من هذا الموديل المتميز تمتلك العديد من المواصفات والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك الجنوط الرياضي بمقاس خمسة عشر بوصة.

السيارة بطول يصل لنحو ثلاثة وثمانين ونصف بوصة.

الشاحنة من نوع كيا سبورتاج بمحرك تصل قوته لنحو سبعة وسبعين حصان.

عزم الدوران لمحرك حوالي مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

السيارة متوفر فيها العديد من الملحقات لمزيد من الرفاهية القيادة.

أهم التجهيزات في سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة متوفر فيها المقاعد المريحة والتي يمكن ضبطها كهربيا.

متواجد بالسيارة أيضا وسائد هوائية تحد من التصادم.

متواجد في السيارة المكابح المانعة تماما للانغلاق.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كي سبورتاج تتوفر بالسوق المحلي بعدد من الفئات والتي منها السيارة كيا لفئتها الأولى والتي تصل الأسعار لها لنحو ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي، ومن الفئة الثانية السعر يصل لنحو مائة وخمسة ألف ريال سعودي، ومن الفئة الثالثة السعر وصل لنحو مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال.