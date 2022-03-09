فرصة كبيرة.. أقوي سيارات مستعمله للتنازل بدون مقابل 2022 في المملكة بحالات ممتازة

فرصة كبيرة.. أقوي سيارات مستعمله للتنازل بدون مقابل 2022 أعلن بعض مالكي السيارات عن وجود سيارات للتنازل في السعودية بالاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي حتى يتمكنوا من سداد بعض القروض البنكية التي تعسّرت حالتهم في فترة ما وعجزوا عن استكمال سداد ديونهم، ومن بين السيارات المعروضة للتنازل في بعض التنازل في المملكة العربية السعودية هوندا أوديسي 2018، تويوتا كامري 2021، تويوتا راش 2021 وهيونداي أزيرا 2020، ويتم عرض هذه السيارات بدون مقابل وقيمة القسط الشهري تبلغ قيمتها أقل من ألف ريالسعودي.

سيارات مستعمله للتنازل بدون مقابل 2022

سيارة هيونداي أزيرا 2020

مواصفات السيارة:-

قيمة القسط الشهري 2.078 ريال سعودي بدون مقابل.

سعة موتور السيارة تصل إلى 3500 سي سي (3.5 لتر) وقوة المحرك تبلغ 286 حصان.

الفتيس يعمل أوتوماتيكيًا بثماني سرعات وست أسطوانات وأقصى عزم دوران 300 نيوتن لكل متر.

2. سيارة تويوتا كامري 2021

مواصفات السيارة:-

سعر تنازل السيارة بدون مقابل وبقسط شهري قيمته 1.523 ريال سعودي.

مزودة السيارة بنوعين من المحركين أحدهما محرك أساسي سعته 2500 سي سي والثاني محرك اختياري.

قوة المحرك 202 حصان وأقصى عزم دوران للمحرك 249 نيوتن لكل متر.

التسارع من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة يكون في غصون 7.6 ثانية.

2. سيارة هوندا أوديسي EX 2018

مواصفات السيارة:-

قيمة القسط الشهري من سعر السيارة يبلغ 2.127 ريال سعودي.

سعة المحرك تبلغ 3500 سي سي (3.5 لتر) ومكون من ست أسطوانات.

أقصى عزم دوران للموتور يبلغ 355 نيوتن لكل متر وقوته الحصانية قيمتها 280 حصان.

ناقل الحركة أوتوماتيكي مكون من عشر سرعات ويعمل بخاصية الدفع الأمامي.

سعة خزان البنزين تبلغ 74 لتر لكل 12 كيلو متر.

أقصى سرعة للسيارة قيمته 180 كيلو متر لكل ساعة.

4. سيارة تويوتا راش 2021

مواصفات السيارة:-