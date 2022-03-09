الاسطورة وصلت.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية

مواصفات سيارة لادا نيفا من أهم ما تتم متابعته بشكل مستمر من قبل كل من يهتم بالمتابعة لكل جديد في عالم السيارات، وتتواجد العديد من التجهيزات الخاصة بتلك السيارات، وتعتبر تلك السيارة من بين أقوى الشاحنات التي تتواجد بالسوق المحلية، وتعتبر من بين السيارات التي تجتاز الأصعب من الطرق بفضل التقنيات الحديثة الخاصة بالسيارة، والتي قد حرصت الشركة على أن تتواجد مختلف تلك التجهيزات فيها لمزيد من الكفاءة في التشغيل وقوة الأداء، وفيما يأتي من فقرات توضيح لأهم ما تمتاز به تلك السيارة مع بيان أهم المعلومات التي تتعلق بتكلفة الشراء بالسوقين المحلي والعالمي.

أسعار ومواصفات سيارة لادا نيفا

الأسعار والمواصفات للسيارة لادا نيفا من بين أقوى ما يمكن التساؤل عنه فيما يخص تلك الشاحنة، وتعتبر تلك السيارة واحدة من الشاحنات التي تتمتع بالقوة في الهيكل الخارجي الخاص بها مع توفر الطول المناسب للعجلات، ومن خلال الآتي نوضح أهم المعلومات عن الوصف الكامل للسيارة:

القادمة:

السيارة تمتلك الجنوط الرياضي بمقاس خمسة عشر بوصة.

السيارة يصل الطول الخاص بها إلى ثلاثة وثمانين ونصف بوصة.

المحرك تصل قوته إلى مائة تسعة وعشرين حصان.

عزم الدوران للمحرك مائة وخمسين نيوتن لكل متر.

أهم التجهيزات في السيارة:

السيارة متوفر فيها المقاعد المريحة والتي يمكن ضبطها كهربيا.

متواجد بالسيارة أيضا الوسائد الهوائية والتي تحد من التعرض لأي رضوض أو التصادم.

متواجد في تلك السيارة المتميزة لادا نيفا المكابح والتي تعد مانعة تماما للانغلاق.

السيارة يتوفر بها نمط القيادة المريح مع إمكانية التعديل على النمط الخاص بالقيادة.

المقاعد للسيارة تمت تغطيتها من خام المطاط.

سعر السيارة من نوع لادا نيفا

السيارة تتوفر بمختلف الاسواق على المستويين المحلي والعالمي، وبالنسبة للسعر الخاص بالسيارة في السوق السعودي فيصل لنحو أربعة وثلاثين ألف دولار أمريكي، وبالنسبة للسعر الخاص بالسيارة بالسوق العالمي فيصل لنحو ثمانية آلاف دولار أمريكي وتعد السيارة متوفرة في السوق المحلي والعالمي في نسخة واحدة فقط تعد مستوفية للعديد من المميزات والتجهيزات.