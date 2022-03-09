نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار السيارات بالمملكة العربية السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار السيارات ، ارتفعت مؤخرا أسعار السيارات بالمملكة العربية السعودية لعام 2022 عن الأعوام السابقة نظرا لإضافة الضريبة الجديدة، وذلك يرجع للخسائر التي تسبب فيها وباء كورونا فقد تعرضت السعودية لخسارة ما يقرب من 100 مليار ريال سعودي لهذا لجأت إلى فرض الضرائب على بعض السلع والمنتجات وعلى رأسهم السيارات لمحاولة تعويض بعضا من تلك الخسائر، كما ارتفعت أيضا أسعار الجمارك، وفيما يلي سوف نوضح بعض أسعار السيارات بعد تلك الزيادة.

أسعار سيارات تويوتا 2022

أسعار السيارات ، تعتبر شركة تويوتا اليابانية من أهم الشركات في المملكة العربية السعودية وتتعدد المميزات الخاصة بها حيث أنها تتميز بوجود محركات ذات سعة كبيرة، وتحتوي على نظام أمان عالي إلى جانب إمكانية تحريك المقاعد الخاصة بالركاب، وهناك بعض الفئات التي سوف نذكر أسعارها فيما يلي:

تويوتا يارس 60 ألف ريال سعودي.

تويوتا يارس Y بسعر 63 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا XE المطورة 89 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا XLI بسعر 83 ألف ريال سعودي.

ونجد أن سيارات تويوتا تتميز بالقوة والصلابة كما أنها تمتاز بسعة محرك جيدة بالمقارنة بسعرها، لذلك فإن شهرتها كبيرة في المملكة العربية السعودية.

أسعار سيارات هيونداي 2022

تأتي شركة هيونداي الكورية في مرتبة عالية من فئات السيارات المتواجدة في المملكة العربية السعودية وتتمتع بالعديد من المواصفات التي تجعلها على رأس قائمة مبيعات السيارات حيث أنها تحتوي على نظام أمان عالي إلى جانب السرعة وقوة المحرك الذي يتواجد بخيارين، وتتوفر هيونداي بأكثر من فئة وتتمثل الأسعار فيما يلي:

هيونداي اكسنت بسعر 53 ألف ريال.

هيونداي النترا 65 ألف ريال.

هيونداي كونا 86 ألف ريال.

هيونداي كريتا 63 ألف ريال.

تعتبر تلك الأسعار متغيرة بين الحين والأخر كما أن الأسعار من فئة لأخرى حيث أن كل نوع من تلك السيارات يتوفر بأكثر من فئة وبأكثر من خيار للمحركات.

أسعار سيارات فورد 2022

تعتبر سيارات فورد من السيارات التي تناسب معظم الفئات في المملكة العربية السعودية نظرا لتنوع فئاتها واختلاف أسعارها كما أن بها العديد من المميزات التي تجعلها ذات شهرة كبيرة ومن ضمن تلك المميزات الإطارات المثالية والسرعة الممتازة وقوة المحركات، وتتمثل أنواع فورد فيما يلي: