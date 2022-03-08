الأكثر مبيعا: سيارة تويوتا بيلتا 2022 تعرف على السعر والمواصفات وأهم مميزاتها وعيوبها

سيارة تويوتا بيلتا 2022، أعلنت مؤخرا شركة تويوتا اليابانية الخاصة بصناعة السيارات عن إطلاق سيارتها الجديدة تويوتا بيلتا 2022 في الأسواق بشكل رسمي، حيث شاهدت العلامة العالمية لشركة تويوتا اقبالا كثيفا من الأشخاص الراغبين في شراء السيارات السيدان فور إعلان الشركة عن مواصفات لسيارة في مؤتمر تابع لها، كما انها تعد من أكثر السيارات التي حققت أفضل مبيعات منذ طرح السيارة في الأسواق العالمية والعربية، وسنستعرض لكم في هذا المقال أسعار وكافة المواصفات لسيارة تويوتا بيلتا 2022 وأهم مميزاتها وعيوبها.

مواصفات سيارة تيوتا بيلتا 2022

سنعرض لكم فيما يلي كافة التفاصيل عن مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 فعليكم متابعة ما يلي:

المحرك

سعة المحرك 1462 سي سي، 4 سلندر القوة 103 حصان عزم دوران 138 نيوتن.متر

الحركة

ناقل الحركة أوتوماتيكي بمعد 4 سرعات نظام الجر الدفع الأمامي التسارع يمكن ان تصل السيارة من وضعية السكون الى 100 كم /الساعة في زمن قدرة 12 ثانية

مقاييس وأبعاد السيارة

الطول 449 سم العرض 173 سم الارتفاع 148 سم مساحة الشنطة الخلفية 478 لتر

الوقود

سعة الخزان 43 لتر استهلاك السيارة للوقود تستهلك السيارة 5.1 لترا في كل 100 كيلومتر.

وسائل الأمن والسلامة وسائد هوائية نظام منع انغلاق فرملة السيارة (ABS( نظام توزيع درجة الفرملة الإلكترونية EBD مانع السرقة نظام تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX حساسات وكاميرا خلفية للركن (الفئة الثانية فقط)

التجهيزات

الفئة الأولى كمليات الفئة الثانية مصابيح هلوجن امامية وخلفية مصابيح ليد ومصابيص ضباب أمامية وخلفية جنوط بمقاس 15 نش مكيف ديجيتال وفتحات خلفية للتكييف تكييف يعمل يدويا جنوط 16 إنش رياضية حامل نظارات نظام تثبيت السرعة عجلة قيادة متحركة ومتعددة الاستخدامات شاشة عرض مقاس 7 إنش زجاج كهربائي مرايات ضم كهربائية ومزودة بالاشارات مرايات ضم كهربائية MB3، راديو، مخارج USB و AUX مقاعد الأمامية يمكن تعديلها بشكل يدوي مقاعد جلد

مميزات وعيوب سيارة تويوتا بيلتا 2022

سنستعرض لكم في الجدول التالي أهم مميزات وعيوب سيارة تويوتا بيلتا 2022.

أهم المميزات أبرز العيوب تعد من أفضل السيارة الاقتصادية في توفير الوقود ليست عازلة للصوت بالدرجة المطلوبة في السرعات العالية ارتفاع السيارة عن الأرض مناسب جدا لجميع الطرق صنعت بعض التجهيزات في مقصورة السيارة من خامات رديئة الجودة ومعظمها من البلاستيك الصلب. يتميز هيكل الخارجي للسيارة بالخامات العالية الجودة تسارع السيارة ليس الأفضل نظرا لوزن السيارة المناسب هناك الكثير من وسائل الأمن والسلامة داخل السيارة لا نحتوي السيارة على مساخة تخزين كبيرة تلائم العائلات.

سعر سيارة تويوتا بيلتا 2022