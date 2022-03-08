نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا هايلاندر Toyota Highlander 2022 اليابانية المواصفات والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت الشركة اليابانية الشهيرة تويوتا إصدارها الجديد سيارة تويوتا هايلاندر Toyota Highlander 2022 والتي أعلنت عن كونها ذات قوة وصلابة عالية، تتميز بوجود مميزات تختلف عن الإصدارات السابقة، وتعد أكثر راحة وأمان، كما أن تويوتا هايلاندر هي السيارة الأكثر سرعة التي تعمل بمحركين كهربائيين، مما يساعد في توليد قوة هائلة للعجلات الخلفية، لهذا يسهل التحرك بها في المرتفعات والمناطق الصحراوية والأماكن المتعرجة.

سيارة تويوتا هايلاندر Toyota Highlander 2022

تمتاز Highlander 2022 بالعديد من المواصفات الداخلية والخارجية التي تجعلها من أفضل سيارات جيلها، كما نجد محرك السيارة يتوفر بسعة 2.5 لتر مما يجعله يولد قوة 243 حصان، وهذا يميز السيارة بالسرعة والقوة، فهي فئة شهيرة من سيارات الدفع الرباعي التي لديها ثلاث اختيارات للمحركات، بالإضافة إلى أن هناك نسخة منها تعمل بالدفع الأمامي ذو خيارين للمحرك.

مواصفات تويوتا هايلاندر 2022 الخارجية

تمتاز هذه النسخة من تويوتا هايلاندر بكونها ذات لون برونزي متميز، مما يجعلها تمتاز بالكلاسيكية والأناقة والمظهر الجذاب، كما أن إطارات السيارة تتمتع بالقوة والمساحة الكبيرة التي تصل إلى 18 أنش ولذلك فإن تويوتا هايلاندر من أفضل سيارات شركة تويوتا لعام 2022 نظرا للمزايا المتنوعة بها، ونجد مصابيح الإضاءة ذات جودة عالية وبها أيضا مصابيح نهارية بجانب نظام الأمان الذي يعتبر من أفضل أنظمة الأمان في السيارات يحمي السائق من حدوث حوادث حيث أن حساسية السيارة للتصادم عالية ولهذا فهي تعطي إنذار قبل الاصطدام إلى جانب انغلاق الفرامل بشكل أوتوماتيك.

تصميم تويوتا هايلاندر 2022 من الداخل

تشتمل هايلاندر على مقصورة داخلية بمقاعد جلدية، ذات خياطة برونزية رائعة تعطي لها الراحة والمظهر الجمالي، كما يتوفر بالسيارة العديد من الوسائط المختلفة التي تساعد في التمتع مثل الشاشة المحدثة ذات المساحة المميزة إلى جانب الصوت المثالي والسماعات ومكبرات الصوت، وأيضا يمكن التحكم بشكل الكتروني في مقاعد السيارة لكي تدور في 10 اتجاهات مختلفة، وهذا يعطي حرية القيادة للسائق، ومن ضمن ما يميز السيارة نظام الاستشعار بالمساحات الذي يستشعر هطول المطر، ونظرا لما تتمتع به السيارة فهي تأتي في المراتب الأولى للسيارات ذات الشهرة الواسعة.

سعر سيارة تويوتا هايلاندر 2022

يتناسب السعر مع المميزات والمواصفات الخاصة بالسيارة حيث أنها تساوي 45،000 دولار أمريكي، بما يعادل 168،000 ريال سعودي، فيما يصل السعر في مصر إلى 708،000 جنية مصري، وتلك السيارة من أفضل فئات السيارات التابعة لشركة تويوتا.