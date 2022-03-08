نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Toyota Rush 2022 : سعر ومواصفات سيارة تويوتا راش 2022 جميع الفئات للفخامة اليابانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022، تعد سيارة تويوتا راش 2022 من إنتاج العلامة التجارية العالمية لشركة تويوتا اليابانية وهي من أفضل السيارات التي يرغبها عشاق السيارات الرياضية والعائلية التي تتميز بالراحة والأمان وسهولة استخدام، فمن المعلوم عن شركة تويوتا عن قيامها بتقديم كل ما هو جديد من التحديثات والإضافة الخدمات ومميزات جديدة بشكل متواصل في سياراتها، وهنا سوف نتعرف اليوم من خلال هذا البيان عن مواصفات وسعر سيارة تويوتا راش 2022.

مواصفات سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022

تأتي سيارة تويوتا راش 2022 بكم كبير من الخدمات والمواصفات الرائعة والجذابة حيث تأتي بتصميم خارجي والداخلي أنيق ورياضي، وسوف نعرض لكم في السطور القادمة كافة لتفاصيل عن مواصفات السيارة فعليكم متابعة ما يأتي:

المحرك: تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي وبعدل 4 أسطوانات وتبلغ قوة المحرك 103 حصان، بينما ابلغ قوة عزم الدوران 136 نيوتن/ المتر.

أبعاد ومقاييس السيارة: يبلغ طول السيارة 443.5 سم، بينما يبلغ عرضها 169.5 سم، وارتفاعها 170.5 سم، كما تبلغ مساحة الشنطة الخلفية للسيارة 209 لتر.

عدد الركاب: تتسع السيارة لـ 7 ركاب ومقاعد السيارة مزودة بالقماش ذات درجة عالية وفاخرة.

ناقل الحركة: تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات مدعومة بالدفع الخلفي.

الوقود: تبلغ سعة خزان الوقود لـ 45 لتر، بينما تستهلك السيارة 6.6 لترا لقطع مسافة 100 كيلو مترا.

التسارع: يمكن للسيارة أن تصل لسرعة 100 كم/ الساعة من وضعية السكون في غضون 13 ثانية.

التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة: زودت السيارة بالعديد من التجهيزات ووسائل الأنظمة الأمان المختلفة والتي سوف نعرض أهم تلك التجهيزات ووسائل الترفيه فيما بين القوسين(وسائد هوائية للمقاعد الأمامية والخلفية، نظام الفرامل المانع الانغلاق ABS، نظام توزيع الفرملة الإلكتروني EBS، نظام مقاومة المرتفعات HAS، نظام توازن السيارة بشكل إلكتروني، حساسات وكاميرا خلفية للركن بالإضافة إلى نظام الركن الذكي، مصابيح ضباب أمامية مزودة بمصابيح LED، مرايات ضم جانبية كهربائية، تكييف هواء إلكتروني، جنوط 16 إنش رياضية، بلوتوث، مشغل صوت وفيديو بالإضافة إلى 6 مكبرات صوت، مدخل USB.

كماليات سيارة تويوتا راش 2022 الفئة الثانية

تمتلك سيارة تويوتا راش 2022 الفئة الثانية كافة المواصفات والتجهيزات الموجودة بالفئة الأولى والتي عرضناها لكم سابقا، ولكن هناك بعض التغيرات الإضافات البسيطة والتي سوف نعرضها لكم فيما يلي:

جنوط رياضية مقاس 17 إنش

عجلة قيادة متعددة الاستخدامات

8 مكبرات صوتية

سعر سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022