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عمر شويل - جدة تخفيض جديد على سعر هوندا اكورد سبورت 2021 لأكثر من 12 بالمائة، نتحدث اليوم عن واحدة من السيارات التي شهدت إقبالاً شديداً خلال العام الماضي وهي اكورد سبورت، حيث حققت السيارة مبيعات لا مثيل لها وتسلقت سلم التميز سريعاً لتحتل مكانة متميزة بين موديلات العام الماضي. نتناول أبرز مواصفات فئة سبورت من هوندا اكورد موديل 2021 والتجهيزات التي تم إضافتها على السيارة داخلياً وخارجياً، كما نكشف لكم عن عرض جديد وخصم مميز على سعر السيارة يصل إلى 12% شامل ضريبة القيمة المضافة.

سعر هوندا اكورد سبورت 2021

تتميز السيارة بمحرك دفع أمامي رباعي الاسطوانات يمشيك 14.3 كيلومتر لكل لتر وحجمه 1500 سي سي، القير اوتوماتيك 10 سرعات مع وجود قير F1 خلف المقود. بلغ سعر هوندا أكورد 2021 فئة سبورت 119 الف و25 ريال بدلا من 132 الف و900 ريال بخصم 12%، ذلك العرض يشمل الضريبة المضافة ومتوفر ضمن عروض السيارات بمعرض عبد الرحمن عماد الدين بالقادسية، مع العلم أنه قد تم إضافة كاميرا خلفية مدمجة وجنوط مقاس 18 بدلاً من 17 إنش على المواصفات القياسية لتلك الفئة.

يتميز التصميم الأمامي للسيارة بشبك كروم مع وجود مصابيح ليد بالكامل وكشافات ضباب أمامية، وبالمثل بالنسبة للتصميم الخلفي من حيث الإضاءات وكشافات الضباب. وكما ذكرنا فأنه تم إضافة كاميرا خلفية مدمجة وجنوط مقاس 18 إنش مع إطارات فاخرة،. وتتميز هوندا اكورد سبورت كذلك بوجود عدد أربع حساسات خلفية وفتحة سقف، بالاضافة إلى مواصفات أمان قياسية متعددة تتضمن مكابح مانعة للإنغلاق وتحكم في الانزلاق وتقنية دعم المكابح، عدد خمس أحزمة أمان، عدد 8 إيرباقات وحساس كفرات.

اكورد 2021 فئة سبورت

تتميز فئة سبورت بداخلية واسعة ومقاعد رياضية قماش بأطراف جلد مزودة بنظام ذاكرة وإمكانية التحكم في مقعد السائق كهربائياً، كما أن تلك الفئة مزودة بإمكانية عرض المعلومات على الزجاج، عداد رحلات، إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث. السيارة مزودة أيضاً بشاشة معلومات تدعم نظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، منافذ للشحن والطاقة، مكيف أوتوماتيكي وفتحات تكييف للمقاعد الخلفية، إمكانية الدخول التشغيل الذكي والتحكم عن طريق الريموت.