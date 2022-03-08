ارخص عرض.. سيارة تويوتا كورولا 2022 تقسيط بـ600 ريال شهري لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

ارخص عرض.. سيارة تويوتا كورولا 2022 تقسيط بـ600 ريال شهري قدمت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية عن أرخص عروض تقسيط على سيارة تويوتا كورولا 2022، حيث أن شركة تويوتا قد أصدرت هذه التحفة الفنية في نهايات عام 2021م الماضي وانتشرت في بدايات عامنا الجاري 2022م في جميع أسواق السيارات وتتميز السيارة بمميزات رائعة تفوقت من خلالها على السيارات التي تنافسها كما أنها قُدمت بأسعار مميزة وزاد من ميزتها عرض التقسيط من عبد اللطيف جميل والذي يصل إلى 600 ريال سعودي شهريًا.

عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل على تويوتا كورولا موديل 2022

سعر السيارة الأصلي 74 ألف و100 ريال سعودي.

القسط الشهري تبلغ قيمته 600 ريال سعودي بدفعة أولية 35.154 ريال سعودي ودفعة أخيرة قيمتها 29.640 ريال سعودي.

مدة التقسيط على سعر السيارة تصل إلى خمس سنوات (60 شهر).

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

تسارع السيارة لعمل سرعة من الصفر حتى 100 كيلو متر لكل ساعة يحدث في غصون 12 ثانية.

أقصى سرعة للسيارة هي 190 كيلو متر لكل ساعة.

الموتور مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من ست سرعات.

سعة موتور السيارة تبلغ 1600 سي سي (1.6 لتر).

حجم خزان الوقود يبلغ 60 لتر.

قوة الموتور تبلغ 120 حصان لعمل 6 آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

وزن السيارة الكلي 1260 كيلو جرام.

طول السيارة أربعة أمتار و640 مللي متر.

عرض السيارة متر و780 مللي متر.

ارتفاع السيارة يبلغ متر و435 مللي متر.

حجم الحقيبة الخلفية للسيارة 470 لتر.

بينما ارتفاع السيارة عن الأرض يبلغ 136 مللي متر.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 15 بوصة.

بينما تحتوي السيارة على شاشة خاصة بالعداد مقاسها 4.2 بوصة وشاشة الكاسيت مقاسها 7 إنش.

منافذة AUX و USB وتدعم الراديو Fm.

كما أنها مزودة من أعلى بفتحة سقف بانورامية مصنوعة من الزجاج.

خاصية كشف النقط العمياء على الطريق.

عيوب تويوتا كورولا موديل 2022

الوسائد الهوائية متوفرة فقط في مقاعد الصف الأول.

خاصية منع السرقة متوفرة في الفئة الرابعة فقط من السيارة.

معظم تجهيزات السيارة متوفرة في الصف الأول كما لو أنها صممت للسائق فقط.

ألوان سيارة تويوتا كورولا الجديدة