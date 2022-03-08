نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط بدون مقدم والقسط الأول مجاني لسيارات موديل 2022 ولا تحتاج كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيرا من الشركات والبنوك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية توفر تمويل تأجيري للسيارات، وأيضاً امتلاك السيارات بأقل قسط شهري وبدون مقدم، ليسهل على العميل الإجراءات، حتى لا يشعر بالقلق ويحصل على كل ما يتمنى، ويحقق أحلامه، فسيارة أحلامك في متناول يدك فقط بإجراءات سريعة وميسرة من خلال أفضل وأقوى الشركات التمويلية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لجميع المواطنين من الرجال والنساء، وأيضاً المقيمين على أراضيها فلهم الحق في الحصول على التمويل بدون أي شروط معقدة.

سيارات جديدة بدون مقدم



إذا كنت تبحث عن أفضل عروض سيارات جديدة لهذا العام، قرض سيارات يبدأ من 35 ألف ريال، فلك بعض العروض الجبارة المقدمة من أفضل الشركات السعودية والتي تمارس تقديم التمويل أيضا لجميع السيارات الجديدة والمستعملة لجميع المواطنين، فقد وفرت لك تمويل أسلامي وأيضا قسط أول مجاني بدون مقدم، ولا يجب توفير كفيل فيمكنك أن تستفيد من العرض في الوقت الحالي لأنه مستمر حتى نهاية شهر مارس، وسوف تحصل على أفضل عروض سيارات كيا الجديدة موديل 2022 بقسط يبدأ من 800 ريال لأفضل أنواع السيارات.

أنواع السيارات المتوفرة داخل العرض

تنفرد شركة عبد اللطيف جميل للسيارات بتوفير سيارات كيا 2022 لأنواع متنوعة وأيضا بدون كفيل، سيارات مستعملة بدون مقدم، ومن غير دفع أي رسوم إدارية، ومن تلك السيارات، سيارة كيا بيجاس 2022 بقسط شهري 828 ريال شهريا، ويمكنك الحصول على المواصفات التي تريد أن تعرفها لجميع السيارات من خلال الموقع الإلكتروني، وأيضاً سيارة كيا ريو 2022 وبقسط شهري 1,218 ريال، وسيارات سيراتو بقسط شهري 1397 ريال، وسيارات كيا k5 بقسط 1.766 ريال، سونيت 2022 بقسط 1,326 ريال، وأخيراً سيارات سيلتوس كيا بقسط شهري 1,497 ريال، وكل هذه السيارات جديدة ولها أمكانيات ومواصفات عالية.

شروط الحصول على عروض سيارات عبد اللطيف جميل

في حالة إذا كنت موظف بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص فقم بتقديم طلبك للحصول على العرض الشهري لسيارات عبد اللطيف جميل، وذلك من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني للشركة وأتباع الخطوات والشروط المطلوبة، وتقديم المستندات اللازمة لذلك، ومن أهم تلك الشروط أن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 3 ألف ريال، وأن تكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل، وتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، مع تعريف بالراتب وتاريخ الالتحاق به.

طريقة التقديم للتمويل والمستندات المطلوبة

لكي تحصل على سيارات كيا سوف تقم بتقديم صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة للمقيمين، وإثبات العنوان بفاتورة كهرباء أو عقد الملكية أو الإيجار، ورخصة القيادة وتكون سارية المفعول، وتعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة التي تفضلها، ويمكنك الدخول إلى موقع شركة عبد اللطيف جميل، أو التوجه إلى أحد الفروع داخل المملكة العربية السعودية، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء على الرقم 8002442211 لتحصل على التمويل بدون كفيل وبدون مقدم.