سيارة بدون مقدم ولا كفيل بقسط شهري بسيط عروض سيارات موديلات 2022

سيارة بدون مقدم ولا كفيل من عروض السيارات في السعودية بأحدث الموديلات والطرازات المتاحة من خلال شركة عبد اللطيف جميل والتي تقدم عروض متجددة بشكل شهري على انواع السيارات الدفع الرباعي والعائلية ماركات متعددة، ويكمن العرض في التسهيلات المقدمة للعملاء سواء في السداد والذي يكون من سنة وحتى 5 سنوات بأقساط تسدد بشكل شهري بقسط يناسب دخل العميل، حيث يبدأ من 1.100 ريال وذلك حسب نوع المركبة التي تريد الحصول عليها، تقدم مجموعة عبد اللطيف جميل تمويل تأجيري للسيارات مع إمكانية التملك وتأجيل أول قسط أيضاً تسهيلاً على العميل، وفي حالة وجود استفسار لديك يرجى الاتصال عبر رقم الشركة 8002442211 من داخل المملكة.

عروض السيارات في السعودية

تقدم شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض السيارات بأكثر من 130 موديل سيارة تويوتا وأكثر من 20 موديل سيارة لكزس، بالإضافة إلى (كيا – هيونداي – جيلي – سوزوكي)، من خلال جميع المعارض والوكلاء داخل السعودية، حيث تقوم أنت باختيار سيارتك والتقديم عليها عبر الموقع أو زيارة الفرع.

شروط الحصول على سيارة بدون مقدم ولا كفيل شركة عبد اللطيف جميل

سجل ائتماني جيد. أن يكون العميل على رأس عمل في أحد القطاعات حكومي أو خاص. بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة تكون سارية الصلاحية. تطبق الشروط والأحكام والتي مذكورة كلها بالمواد المنصوصة بكل شفافية عبر الموقع المرفق أسفل. العرض ساري حتى 31 مارس الجاري.

كيفية طلب سيارة بدون مقدم ولا كفيل