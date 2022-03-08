وحش الصناعة اليابانية سعر ومواصفات سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 قدرات تفوق الخيال

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سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 التي ارتفعت أسعارها داخل السوق المصري، حيث وصلت الزيادة في الأسعار لمبلغ 5000 جنيه، وذلك لجميع الفئات التي توجد في السوق المحلي ما عدا الفئة الأولى التي ثبتت عند سعرها المقرر في السابق، ولذلك نوفر لكم أسعار ومواصفات سيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022 من خلال هذا المقال.
سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022
تأتي سيارة ميتسوبيشي إكليبس موديل 2022 بتصميم خارجي يشمل جنوط رياضية 18 بوصة، بالإضافة لفتحه السقف البانورامية للفئات العالية التجهيز، وكذلك المرايات الجانبية التي تعمل كهربائياً مع حساسات حركة وكاميرا خلفية، كما جاءت بمساحات تخزين من حيث درج تخزين أمامي وحامل أكواب خلفي وحامل أكواب أمامي.
مواصفات ميتسوبيشي إكليبس 2022
- جاءت سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي تيربو.
- الذي يمكنه أن ينتج قوة قدرها 150 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.
- ويقترن بعلبة تروس من 8 سرعات أوتوماتيكية الأداء.
- وتتسارع السيارة من وضع السكون حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة تستغرق 8.6 ثانية.
- ومتوسط استهلاكها للوقود يقدر بحوالي 6.7 لتر لقطع مسافة تصل إلى 100 كم.
- وقد تأتي السيارة بطول يبلغ 4405 متر وعرض 1805 متر وارتفاع 1685 متر.
- كما بها مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 405 لتر.
- ويعد أقصى سرعة للسيارة 200 كم في الساعة.
- وتحتوي على ناقل حركة من نوع CVT وعدد النقلات 8.
- وتعد سعة خزان الوقود بها 63 لتر.
- ونوع الجر في السيارة جر كلي.
- كما أن ارتفاع السيارة عن الأرض بحوالي 18 سم.
- وتحتوي على وسائد هوائية بعدد 7 وسائد هوائية بالإضافة لحزام الأمان الخلفي.
- بالإضافة بمساند الراس واليد وكراسي كهربائية وزجاج كهربائي ومكيف هواء وفتحة سقف بانورامية وكاميرا خلفية.
أسعار سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022
- وزادت أسعار سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 لجميع الفئات حيث جاءت الفئة الأولى منها بنفس السعر المقدر لها 430 ألف جنيه.
- كما جاءت الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 بمبلغ 470 ألف جنيه بدلاً من 465 ألف جنيه.
- بينما الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 جاءت بقيمة قدرها 510 ألف جنيه بدلاً من 505 ألف جنيه.
- أما الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي إكليبس 2022 جاءت بمبلغ 560 ألف جنيه بدلاً من 555 ألف جنيه.