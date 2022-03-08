تويوتا لاند كروز مستعملة في السعودية بسعر أقل من 40 ألف ريال أفخم نوع تويوتا يمكن امتلاكه

تويوتا لاند كروز مستعملة في السعودية ، من منا لا يحلم بامتلاك سيارة Toyota Land Cruiser فـ هذه السيارة تعتبر حلم كل مواطن، فـ هذه السيارة تمتلك مواصفات قياسية لا تمتلكها السيارات المنافسة الأخرى، تشبه لاند كروز سيارات الجيب الفخمة وقد بدأ انتاجها عام 1954 وتتميز بسقفها الصلب، تشتهر كروز بشبكها الفخم العريض المطلي بالكروم وصدامه الأمامي الفخم هذا بالنسبة للهيكل الخارجي أما مقصورتها فـ تتميز بالأناقة والوسع ومجهزة بأعلى وسائل الترفيه والراحة كالشاشات الكبيرة التي تعمل باللمس ومقاعدها الفخمة الواسعة والمريحة التي تتناسب مع العائلات الكبيرة، نحن بصدد عرض سيارات تويوتا لاند كروز مستعملة بالأسعار في المملكة السعودية في السطور التالية.

تويوتا لاند كروز مستعملة في السعودية

تويوتا لاند كروز مستعملة موديل 2002.

لون السيارة أبيض.

6 سلندر.

موقع السيارة بمدينة الدمام.

السيارة خالية تمامًا من الحوادث.

السيارة تحتوي على مكيف ونوافذ كهربائية، بودي السيارة مرشوش بالكامل وكاميرا مراقبة خلفية وجنوط جير.

سعر السيارة: 25.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة من خلال الرقم الموضح أدناه لمعرفة حالة السيارة الشرائية.

تويوتا لاند كروز مستعملة

سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2002.

موديل 2002. 6 سلندر.

لون السيارة: أبيض.

مكان السيارة في مدينة الدمام.

السيارة خالية من الحوادث.

حالة السيارة ممتاز، جير عادي ماشية 387، بها وسائل ترفيهية كالمكيف ومشغل ام بي ثري و AUX وأقراص ليزرية سي دي.

سعر السيارة: 26.000 ريال سعودي.

لاند كروز مستعملة.

سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2004.

6 سلندر.

لون السيارة: أسود.

موقع السيارة بمدينة الدمام.

السيارة خالية من الحوادث.

نوع الدفع: رباعي.

السيارة بحالة ممتازة، نوافذ السيارة كهربائية ومكيف هوائي، مانع انزلاق الفرامل، ونظام تثبيت مقاعد الأطفال، نظام مثبت سرعة، مشغل سي دي و أم بي ثري ومدخل AUX.

سعر السيارة/ 29.000 ريال سعودي.

لاند كروز مستعملة