تويوتا كورولا 2023 تعرف علي السعر والمواصفات الآن في السعودية ومصر

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عمر شويل - جدة بعد صيف عام 2022، ستقوم تويوتا بتسويق تويوتا كورولا 2023 لأول مرة في إسبانيا. إنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات يبلغ طولها 4.46 مترًا مع نظام هجين غير قابل للتوصيل بقوة 199 حصانًا. يمكن شراؤها بالدفع الأمامي أو الدفع الرباعي (AWD-i). إنه الإصدار الخامس تحت تسمية Corolla، والآخرون هم Corolla 5-door و Corolla Sedan و Corolla Touring Sports و Corolla TREK .

تويوتا كورولا 2023

نظرًا لطوله، فهو يكاد يكون متساويًا بين CH-R و RAV4(بطول 4.39 و 4.60 مترًا على التوالي). بارتفاع (1.62 م) هو أقرب إلى الثاني (1.64 م) من الأول (1.57 م). لذلك فهي سيارة ذات أبعاد مماثلة لتلك الخاصة بسيارة سوبارو XV ، وهي واحدة من ثلاث سيارات دفع رباعي هجينة مماثلة في الحجم لكورولا كروس. الآخرون هم Lexus UX 250h و Hyundai Tucson Hybrid ( من 4.3 إلى 4.5 متر من قائمة سيارات الدفع الرباعي الهجينة غير القابلة للتوصيل ).

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2023

يتكون النظام الهجين من محرك بنزين (سعة 2 لتر) ومحرك أو محركين كهربائيين، اعتمادًا على ما إذا كان الدفع أماميًا أم رباعي الدفع.

المحرك الذي يحرك العجلات الخلفية هو 42 حصاناً، لكن هذا لا يعني زيادة في القوة الكلية للنظام، والتي تكون دائماً 199 حصان.

هذا لأن الحد الأقصى للطاقة الكهربائية يتم توفيره من خلال ما يمكن أن توفره البطارية وهذا هو نفسه في كلتا الحالتين. التسارع من 0 إلى 100 كم / س هو نفسه أيضًا، 8.1 ثانية.

مميزات تويوتا كورولا 2023

تقول تويوتا إن Corolla Cross ظهر لأول مرة الجيل الخامس من نظامها الهجينوأن لديها “استجابة أكثر خطية ويمكن التنبؤ بها ويمكن التحكم فيها عند التسارع، مع سرعة مركبة تتطابق بشكل وثيق مع ثورات المحرك، لتوفير تجربة أكثر بديهية وطبيعية خلف عجلة القيادة.” هناك تغييرات في نظام التزييت تسمح باستخدام زيوت منخفضة اللزوجة (خسائر احتكاك أقل) وفي الجزء الإلكتروني. البطارية جديدة أيضًا من الليثيوم أيون بدلاً من هيدريد معدن النيكل الموجود في Corolla أو Lexus UX؛ وفقًا لتويوتا، فهو أقوى وأخف وزنًا بنسبة 40٪.

تكنولوجيا تويوتا كورولا

تحتوي على شاشة مقاس 12.3 بوصة للأجهزة ( صورة ) وأخرى لنظام الوسائط المتعددة مقاس 10.5 بوصة. هذا متوافق مع Apple Carplay لاسلكيًا وسلكيًا مع Android Auto . مع حزمة الخدمات المتصلة، من خلال تطبيق myT للهاتف المحمول، يمكن للمستخدم فحص وتشغيل بعض وظائف السيارة (مثل تكييف الهواء) أو معرفة موقعها.

الأمان في السيارة

لديها مجموعة من مساعدي القيادة ( والتي سيتم تسميتها في إسبانيا Teammate بدلاً من T-Mate لأسباب واضحة) مكونة من الأشخاص المعتادون بالفعل في أي طراز حديث -مثبت السرعة النشط (ACC)، التمركز في الممر (LTA)، اكتشاف المركبات في النقطة العمياء (BSM)، ركن السيارة المساعد، وما إلى ذلك – مع وظائف مثل منع التسارع عند السرعة المنخفضة (لا يسمح بالتسارع عند مغادرة نقطة التوقف إذا يكتشف عائقًا، لتجنب الصدمة النموذجية التي تبدأ فيها السيارة السابقة وتتوقف) أو التوقف في حالات الطوارئ (EDSS). كما أن لديها وسادة هوائية تنتشر بين المقعدين الأماميين لمنع الركاب من الاصطدام ببعضهم البعض.

سعر تويوتا كورولا 2023