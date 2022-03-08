اقوي عروض تقسيط كيا سبورتاج 2022 الجديدة بأنواع مختلفة في السعودية

تقسيط كيا سبورتاج 2022 الجديدة، يمكن لأي عميل الآن الحصول على سيارة الأحلام كيا سبورتاج 2022 بموديلاتها المختلفة بالتقسيط المريح على 60 شهر، حيث طرحت العديد من الشركات عروض تقسيط رائعة مع بداية العام الجديد وتختلف قيمه الدفعة الأولى والأخيرة والقسط الشهري حسب فئة السيارة، أما مده التقسيط فهي 60 شهر في جميع الفئات ومن الممكن زيادة الفترة ولكن مع زيادة قيمه الضريبة المضافة.

تقسيط كيا سبورتاج 2022 الجديدة

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 2022 1.6

تقسط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 2022 1.6 على 60 شهر.

بحيث تبلغ قيمه القسط الشهري 1.928ريال سعودي.

يدفع العميل الدفعة الأولي التي تبلغ قيمتها 10.396 ريال.

بينما تصل قيمه الدفعة الأخيرة إلي 31.188 ريال سعودي.

ولشراء السيارة نقدا يبدأ سعرها في السوق السعودي من 103.958 ريال سعودي.

عرض تقسيط كيا سبورتاج ال اكس 2.4 لتر 2022

تقسط سيارة كيا سبورتاج ال اكس 2.4 لتر 2022 على 60 شهر.

ال اكس 2.4 لتر 2022 على 60 شهر. بحيث يسدد القسط الشهري بقيمة 2.020 ريال سعودي.

تبلغ قيمه الدفعة الأولى 10.891 ريال .

بينما الدفعة الأخيرة بقيمه 32,671 ريال سعودي.

يبدأ سعر بيع السيارة من 108.903 ريال سعودي.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج أي اكس 2.0 2022

يسدد العميل قسط شهري بقيمه 2025 ريال سعودي لتقسيط السيارة على 60 شهر.

بحيث تكون قيمة الدفعة الأولى 10.920 ريال، بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة 32.758 ريال.

سعر بيع السيارة يبدأ من 109,193 ريال سعودي.

عرض تقسيط كيا سبورتاج إي اكس 1.6 2022

يبدأ سعر بيع السيارة في السوق السعودي من 109,538 ريال سعودي.

أما عرض تمويل السيارة يبدأ من قسط شهري بقيمة 2032 ريال على 60 شهر بحيث تكون قيمه الدفعة الأولي 10,954 ريال.

أما الدفعة الأخيرة للسيارة تقدر بنحو 32,862 ريال سعودي.

عرض تقسيط كيا سبورتاج EX 1.6 2WD M2 2022

يسدد العميل قسط شهري بقيمة 2159 ريال سعودي، تبلغ قيمه الدفعة الأولى 11,644 ريال بينما الدفعة الأخيرة 34,932 ريال سعودي.

تصل مدة التقسيط 60 شهر

يبدأ سعر بيع السيارة من 116,438 ريال سعودي.

عرض تقسيط كيا سبورتاج EX 2.4 4wd 2022