الشياكة والقوة الإيطالية.. سعر سيارة فيات 500X كابريو نسخة 2022 مع مواصفات ولا في الخيال

سيارة فيات 500X كابريوالتي تستلهم رفاهية اليخوت، من خلال الديكورات الخشبية الفاخرة وأشرطة الصعود المصنوعة من سبائك الألومنيوم، كما تحتوي المقصورة الداخلية على شاشة لمسية قياس 7 بوصة، يمكن دمج الهواتف الذكية خلالها عبر أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وكذلك تزخر السيارة بباقة من الأنظمة الموسعة كنظام التعرف على الإشارات المرورية ومساعد الحفاظ على حارة السير وكاميرا الرجوع للخلف، كما يتوفر في السيارة نظام الدخول بدون مفتاح، ونستعرض لكم من خلال موقعنا كافة التفاصيل حول مواصفات وأسعار سيارة فيات 500X كابريو.

سيارة فيات 500X كابريو

أُطلق موديل كابريو من قبل شركة فيات في أيقونتها 500X والتي تنتمي لفئة suv المدمجة، وأوضحت الشركة الإيطالية فيات أن السيارة تبدأ كنسخة خاصة تحمل اسم Capri Yacht Club، وتتميز بلون طلاء خاص وهو Blue Venezia وخط متباين مع هذا اللون المميز، ويقتصر إنتاج سيارة فيات 500X كابريو على 500 نسخة فقط، بسقف قماشي لونه أزرق يمكن فتحه وغلقه في غضون 15 ثانية كهربائياً.

مواصفات سيارة فيات 500X كابريو

وتعتمد السيارة فيات 500X كابريو على محرك سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة DCT من ستة سرعات وجر أمامي.

كما تأتي السيارة بأبعاد خارجية تقدر بطول 4.3 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.6 متر.

وتقدم بقاعدة عجلات بطول 2.6 متر مع خلوص أرضي 16 سم.

بينما تبلغ سعة الحقيبة الخلفية للسيارة 350 لتر.

وتعتمد السيارة على مجموعة من محركات البنزين والديزل التي تغطي نطاق قوة يمتد من 120 إلى 150 حصان.

كما تقف السيارة على عجلات قياس 18 بوصة ولها ظهور خاص لتوقيعات وملصقات تبين حصريتها.

أما الفئة الثالثة منها تأتي بنفس المحرك مع الدفع الكلي الذي ارتفع من 140 حصان إلى 170 حصان زيادة 30 حصان.

وكذلك ارتفع عزم الدوران من 230 إلى 280 نيوتن / متر بزيادة 50 نيوتن/ متر.

أسعار فيات 500X كابريو في مصر