وحش الصحراء الأمريكي وصل.. سعر ومواصفات سيارة جيب رينيجيد موديل 2022 الجبارة

سيارة جيب رينيجيد موديل 2022 تلك سيارة المغامرة على الطرق الواعرة، حيث تظهر جيب بحضور قوي على الطريق، وتمتلك شبكة ذات سبعة فتحات مميزة مع مصابيح أمامية مستديرة تضفي مظهر جريء لها، وتأتي مقصورتها بشكل قياسي مع نظام المعلومات والترفيه Uconnect، وكذلك هناك أزرار ومقابض في وضع جيد للمساعدة في الوظائف الشائعة مثل أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، وذلك يسمح للمستخدم دمج تطبيقات هواتفهم الذكية بسلاسة على الشاشة، ومن خلال هذا المقال نطل عليكم بأهم المواصفات والأسعار لسيارة جيب رينيجيد موديل 2022.

سيارة جيب رينيجيد موديل 2022

تعد سيارة جيب رينيجيد موديل 2022 هي سيارة دفع رباعي ذات صفين بخمسة مقاعد، المقاعد الأمامية داعمة وناعمة بها مساحة كبيرة للأرجل والرأس، كما تمتلك موقع للقيادة مرتفع لرؤية أقوى للطريق، حيث لا تتوافر هذه الميزة في معظم سيارات الدفع الرباعي من هذه الفئة، وكذلك الرؤية الخارجية للجوانب جيدة بالرغم من صعوبة الرؤية الخلفية بسبب أعمدة السقف السميكة.

مواصفات سيارة جيب رينيجيد موديل 2022

زودت السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي تيربو.

ينتج قوة قدرها 140 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/ متر.

كما يتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات.

بالإضافة لنسخة أخرى تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات من 9 سرعات أوتوماتيكية.

وتدعم السيارة مصابيح أمامية دائرية وشبكة متعددة الفتحات الهوائية من 7 مقاطع طولية الشكل.

وترتكز على جنوط رياضية المظهر بالإضافة إلى مصابيح للضباب بالصادم الأمامي.

بينما تمتلك مثبت سرعة وفرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الإلكتروني الخاص بالمكابح EBD.

وبها نظام ثبات إلكتروني وفرامل يد كهربائية ومنظومة الوسائد الهوائية وكاميرا خلفية.

عيوب جيب رينيجيد 2022

لديها تسارع ضعيف.

ومساحة تخزين متوسطة.

وتصنيفها لاستهلاك الوقود ليس مبهر.

لا يوجد طراز هجين.

أسعار جيب رينيجيد موديل 2022