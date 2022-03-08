الفخامه والتكنولوجيا..سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage بمواصفاتها ومميزاتها الجبارة وأسعارها في البلاد

سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage، تعتبر في الوقت الحالي سيارة كيا من بين السيارات المتميزة التي تتصف بالسلاسة والمساحة والشاغرة وهذا إلى جانب العديد من الصفات المتميزة للغاية التي تتمتع بها السيارة، حيث أن شركة كيا الخاصة في تصنيع السيارات من الشركات العملاقة في تصنيع السيارات بكوريا الجنوبية، وهذا يتم عن طريق أن السيارة متميزة بالأسواق العالمية لتجارة السيارات، حيث أنه يتم تحفيز تواجد السيارة في السوق الأمريكي، وهذا من خلال الإصدار الجديد من شركة كيا، حيث أن السيارة تنتمي الـ SUV وهي من بين السيارات الرياضية ذات استخدامات متعددة، وسوف نتعرف أكثر عن السيارة.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage

قد أعلنت شركة كيا سبورتاج عن السيارة الجديدة من خلال طرح العديد من الصور للسيارة ومن المقرر أن يتم الكشف عنها أثناء شهر يوليو المقبل.

الفئة الأولى من سيارة كيا سبورتاج تحمل العديد من المواصفات القياسية المتميزة، وتحمل الكثير من أساليب الأمن والسلامة.

تحمل العديد من المواصفات القياسية المتميزة، وتحمل الكثير من أساليب الأمن والسلامة. من بينها احتواء السيارة على وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق.

السيارة يوجد بها دعم التوزيع الإلكتروني للفرامل ومتوفر بها حساسات خاصة بركن السيارة في الخلف.

مع تقنية القيام بتثبيت مقاعد سيارة كيا سبورتاج التي تستخدم للأطفال، في المقاعد الخلفية.

التي تستخدم للأطفال، في المقاعد الخلفية. كما أن السيارة مزودة بعدة تقنيات متنوعة من الكماليات والتجهيزات الأكثر تميز منها وجود مصابيح أمامية تعمل بتقنية الهولوجين الثنائي الإضاءة.

يوجد بها مجموعة من الحساسات ومصابيح متنوعة للإضاءة النهارية والضباب، كما أن يوجد بها تكييف هواء نقي.

مزايا سيارة كيا سبورتاج 2023

سيارة كيا سبورتاج متاحة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات وذات سعة تبلغ نحو 2.5 لتر.

متاحة بمحرك قوي رباعي الأسطوانات وذات سعة تبلغ نحو 2.5 لتر. وهذا النوع متوفر للغاية ويتم استخدامه بسيارة هيونداي توسان.

السيارة تأتي بمحرك قوي يبلغ حوالي 187 حصان، وذات عزم دوران يبلغ نحو 241 نيوتن لكل متر.

يوجد بالسيارة ناقل حركة أوتوماتيكي يدعم العمل بنحو 8 سرعات مختلفة.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023