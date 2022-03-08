الغندورة وصلت السعودية..سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الاكثر كفاءة في الجيل الخامس بمواصفات خيالية ومميزات جبارة ولا في الاحلام

سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الأكثر كفاءة، تستعد الآن الشركة الكورية كيا للقيام بطرح النسخة الجديدة لسيارة كيا سبورتاج 2023، بعد أن تم طرحها بتصميم مميز للغاية يتناسب مع محبين الدفع الرباعي ومن الخيارات المثالية لهم، وتحمل السيارة الكثير من التقنيات المتطورة بها ذلك السيارة من الداخل ومن الخارج، ومن المتوقع أن ذلك الإصدار يتمتع بالكثير من التقنيات والتطويرات التي لا يوجد لها مثيل من قبل الماركات الأخرى المنافسة لها، وسوف نتعرف اليوم على أهم مواصفات ومميزات سيارة كيا سبورتاج 2023.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage الاكثر كفاءة

تحتوي السيارة على محرك 4 أسطوانات، وبسعة 2,5 لتر، كما أن ينتج عنه قوة تعادل 187 حصان.

كما أن السيارة تعمل من خلال ناقل حركة أتوماتيك، يدعم العمل بثماني سرعات متنوعة.

كما أنه يأتي بالتوازي مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات والقيام باختيار الدفع الكلي للعجلات.

سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage تعتمد على محرك بنزين بسعة 1,6 لتر ومن النوع التريبو، كما أن السيارة تعتمد على محرك كهرباء وذات قوة 226 حصان.

تعتمد على محرك بنزين بسعة 1,6 لتر ومن النوع التريبو، كما أن السيارة تعتمد على محرك كهرباء وذات قوة 226 حصان. كما أنه مزود بعزم دوران يبلغ نحو 242 نيوتن لكل متر.

مزودة بمخارج للمقاعد الخلفية وأيضاً مرايا كهربائي جانبية، ويوجد بها زجاج كهربائي في الأمام والخلف، وكافة الزجاج الموجود من النوع المفيم للأبواب الخلفية.

السيارة مزودة بعوارض تحميل تتواجد بسقف السيارة، كما أن يوجد بها جنوط رياضية ذات سعة 16 بوصة.

والسيارة يوجد بها كافة الكماليات التي تتحكم في السيارة عن بعد عن طريق القيام بغلق وفتح الأبواب.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

السيارة متوفر بنظام الدفع الأمامي مع تقنية الدفع الرباعي الاختياري.

إلى جانب أنظمة الأمان والسلامة ووجود وسائد هوائية، والكثير من الرفاهية.

كما أن السيارة تتميز بنسبة ارتفاع لاسترداد الفرامل المتغيرة.

قد تم تزويد السيارة بأفضل مواد عازلة للصوت وتمنع الضوضاء والرياح الموجودة بالخارج.

العجلات الخلفية للسيارة بمساحة شاغرة قد تبلغ نحو 39.5 بوصة.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023