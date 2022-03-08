النترا 2022 من أكثر الاختيارات الجيدة في المملكة العربية السعودية التي يذهب إليها الكثيرين وذلك بفضل إمكانياتها القوية واعتماديتها بالإضافة إلى كونها في الفئة السعرية المتوسطة، ويبحث عدد كبير من المتعاملين مع سوق السيارات بالسعودية عن سيارات النترا بنظام التنازل دون دفع مقابل وذلك لسهولة هذا النظام في الشراء وكذلك لانخفاض سعر السيارة عن سعر الكاش.

سيارات مستعملة للتنازل النترا 2022 بدون مقدم لدواعي السفر النترا رخيصة

هناك سيارة النترا فئة سمارت ستاندر، حالة السيارة مستعملة، نوع قير السيارة اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 23 ألف كيلومتر، المدفوع من أقساط السيارة هو 4 أقساط.

كذلك قسط السيارة الشهري هو 1199 ريال سعودي، ومكان تواجد السيارة في الشرقية.

السيارة باللون الأسود وحالة البودي الخارجي جيدة بتقييم 9 من 10، كذلك حالة المحرك وناقل الحركة.

عدد أقساط السيارة هم 60 قسط والباقي حتى نهاية عقد التمويل هو 56 قسط.

السيارة موديل 2022 وهو أحدث موديل للسيارة بالعالم والسعودية.

سبب البيع دواعي السفر.

حالة السيارة من الداخل جيدة وجميع مشمولاتها متواجدة بداخلها، حالة الزجاج والإضاءة جيدة.

النترا بحالة ممتازة وممشى قليل للتنازل في الشرقية بالسعودية

هناك سيارة النترا في الشرقية للتنازل، ممشى السيارة 16 ألف كيلومتر وقابل للزيادة حتى البيع.

وفي الوقت نفسه عدد الأقساط المدفوعة 4 أقساط، ومبلغ القسط هو 1084 ريال.

كذلك هناك دفعة أخيرة بقيمة 34 ألف ريال سعودي.

السيارة تتبع بنك الراجحي والأوراق المطلوبة هي:

رخصة قيادة سارية.

الراتب يتم تحويله على مصرف الراجحي، ورقة تعريف بالراتب.

لون السيارة هو اللون الأسود الفخم، حالة السيارة من الخارج ممتازة بتقييم 9.5 من 10.

فئة السيارة سمارت ستاندر وموديل السيارة هو 2022، تكييش السيارة هو حوالي 87 ألف ريال.

السيارة بحالة جيدة من الداخل ولا تحتاج لتعديل إلا طبقا للأذواق.

سيارة النترا بحالة ممتازة ولون استثنائي في الرياض