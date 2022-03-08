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بدون مقدم أرخص عروض التقسيط…عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج  kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة

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عمر شويل - جدة بدون مقدم أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج  kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج  kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة، تمتلك كيا سبورتاج مكانة مميزة بين العديد من ماركات السيارات الأخرى نظرا لأنها تتميز بالعديد من الإمكانيات الحصرية والتقنيات الحديثة مع تميزها بالسعر المتوسط،  لها أكثر من فئة مختلفة في المواصفات والكماليات الداخلية، فما هي  الإمكانيات والمواصفات المختلفة التي تمتلكها هذه السيارة.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج  kia sportage 2022

بدون مقدم أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة

مواصفات سيارة كيا سبورتاج  kia sportage 2022

وسيارة كيا سبورتاج  SXTurbo 2022   وفيما يلي نوضح لكم أهم المواصفات التي توجد في هذه السيارة:

  • يصل طول هذه السيارة إلى 183.5 بوصة ويأتي عرض هذه السيارة 73.4 بوصة .
  • ويصل ارتفاع هذه السيارة إلى 65 بوصة وطول عجلات هذه السيارة يصل إلى 108.4 بوصة.
  • يأتي محرك هذه السيارة بأربع بدائل مختلفة تتمثل في الآتي:
  • البديل الأول يتميز بمحرك بنزين TGDI  ويوجد به شاحن توربيني ويشتمل على 4  أسطوانات.
  • ويصل اتساع هذا المحرك إلى 1.6 لتر وتصل قوته إلى 177  حصان ودرجة دوران 265 نيوتن/متر .
  • ويوجد بهذا المحرك ناقل أوتوماتيكي يشتمل على 6 سرعات.
  • البديل الثاني يعمل بمحرك ديزل باتساع 2.5 لتر ويصل قوته إلى 183 حصان .
  • ودرجة دوران 417  نيوتن/ متر ويوجد به ناقل أوتوماتيكي يتكون من 8  سرعات.
  • البديل الثالث يشتمل على محرك بنزين هجين يدعم نظام E-Handing  ويصل اتساعه إلى 1.6 لتر.
  • ويعمل بمحرك كهربائي يصل انتاجه إلى 169 كيلو واط.
  • البديل الرابع يعمل بمحرك هجين plug-in-Hybird   ويصل انتاجه إلى 137 كيلو واط .
  • ودرجة دوران تصل إلى 416 نيوتن/متر و 195 كيلو واط بدرجة دوران 350 نيوتن/متر.

بدون مقدم أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة

مميزات سيارة كيا سبورتاج  kia sportage 2022

  • تشتمل هذه السيارة على مساحة شاسعة من الداخل ويوجد بها نظام حديث للمعلومات .
  • وتأتي واجهة هذه السيارة مشابهة لواجهة كيا k5
  • تشتمل هذه السيارة على لوحة عداد رقمية بمقاس 12 بوصة وتوجد بها نظام ملاحة حديث.
  • مع وجود وسائد هوائية في الناحية الأمامية والجانبية للسيارة.
  • تتميز هذه السيا بإمكانية التحكم في تكييف السيارة وتوجد بها فرامل مانعة للانغلاق وتوجد بها كاميرا خلفية.

بدون مقدم أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022

  • تاتي سيارة كيا سبورتاج LX 2022  بسعر 93.148  ريال سعودي.
  • كيا سبورتاج Night fall 2022 بسعر 105.338 ريال سعودي.
  • سعر سيارات EX 2022  هو 123.738 ريال سعودي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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