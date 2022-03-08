بدون مقدم أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة، تمتلك كيا سبورتاج مكانة مميزة بين العديد من ماركات السيارات الأخرى نظرا لأنها تتميز بالعديد من الإمكانيات الحصرية والتقنيات الحديثة مع تميزها بالسعر المتوسط، لها أكثر من فئة مختلفة في المواصفات والكماليات الداخلية، فما هي الإمكانيات والمواصفات المختلفة التي تمتلكها هذه السيارة.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022

وسيارة كيا سبورتاج SXTurbo 2022 وفيما يلي نوضح لكم أهم المواصفات التي توجد في هذه السيارة:

يصل طول هذه السيارة إلى 183.5 بوصة ويأتي عرض هذه السيارة 73.4 بوصة .

ويصل ارتفاع هذه السيارة إلى 65 بوصة وطول عجلات هذه السيارة يصل إلى 108.4 بوصة.

يأتي محرك هذه السيارة بأربع بدائل مختلفة تتمثل في الآتي:

البديل الأول يتميز بمحرك بنزين TGDI ويوجد به شاحن توربيني ويشتمل على 4 أسطوانات.

ويصل اتساع هذا المحرك إلى 1.6 لتر وتصل قوته إلى 177 حصان ودرجة دوران 265 نيوتن/متر .

ويوجد بهذا المحرك ناقل أوتوماتيكي يشتمل على 6 سرعات.

البديل الثاني يعمل بمحرك ديزل باتساع 2.5 لتر ويصل قوته إلى 183 حصان .

ودرجة دوران 417 نيوتن/ متر ويوجد به ناقل أوتوماتيكي يتكون من 8 سرعات.

البديل الثالث يشتمل على محرك بنزين هجين يدعم نظام E-Handing ويصل اتساعه إلى 1.6 لتر.

ويعمل بمحرك كهربائي يصل انتاجه إلى 169 كيلو واط.

البديل الرابع يعمل بمحرك هجين plug-in-Hybird ويصل انتاجه إلى 137 كيلو واط .

ودرجة دوران تصل إلى 416 نيوتن/متر و 195 كيلو واط بدرجة دوران 350 نيوتن/متر.

مميزات سيارة كيا سبورتاج kia sportage 2022

تشتمل هذه السيارة على مساحة شاسعة من الداخل ويوجد بها نظام حديث للمعلومات .

وتأتي واجهة هذه السيارة مشابهة لواجهة كيا k5

تشتمل هذه السيارة على لوحة عداد رقمية بمقاس 12 بوصة وتوجد بها نظام ملاحة حديث.

مع وجود وسائد هوائية في الناحية الأمامية والجانبية للسيارة.

تتميز هذه السيا بإمكانية التحكم في تكييف السيارة وتوجد بها فرامل مانعة للانغلاق وتوجد بها كاميرا خلفية.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022