تويوتا يارس للتنازل بالتقسيط من عبد اللطيف جميل 1000 ريال فقط واحصل على السيارة، تعد سيارة تويوتا يارس من السيارات التي تتميز بشعبية كبيرة جدًا كما أنه من السيارات الممتازة في القيادة والتي توفر أفضل تجربة قيادة على الإطلاق، ونظرًا لإقبال الكثير على الحصول عليها ولكنها سعرها مرتفع، فقد قام عبداللطيف جميل لتمويل السيارات بعرض سيارة تويوتا يارس 2020 مستعملة وبحالة ممتازة وبالتقسيط أيضًا فيمكنك الآن الحصول على السيارة بكل سهولة، وذلك ضمن مجموعة من السيارات المستعملة بالتقسيط داخل عرض عبد اللطيف جميل.

تويوتا يارس للتنازل بالتقسيط

سيارة تويوتا يارس 2020 مستعملة وبالتقسيط.

تنتمي إلى فئة سيدان.

السيارة قطعت مسافة 29.000-20.000 كيلو متر عند البيع.

اللون المتوفر للسيارة هو اللون الأبيض.

يوجد ضمان على لسيارة لمدة 3 سنوات.

محرك السيارة أوتوماتيك.

السيارة توجد على طريقة الملك فهد بالرياض.

سعر الكاش للسيارة 52.325 ريال سعودي.

القسط الشهري للسيارة 1.200 ريال سعودي.

للاستفسار عن السيارة يرجى الاتصال على الرقم 8002442211.

تويوتا كورولا 2020

تعد من السيارات المميزة أيضًا والتي يحب قيادتها الفئة الشبابية كما يتوفر بها العديد من سبل الأمان للسائق والركاب ويمكن الآن الحصول على السيارة من خلال التقسيط.

تويوتا كورولا 2020 مستعملة للبيع.

2020 مستعملة للبيع. الضمان للسيارة لمدة 3 سنوات.

المحرك أوتوماتيك.

كما تنتمي السيارة إلى سيارات سيدان.

السيارة توجد في الدمام طريق الملك سعود.

كما توجد السيارة بسعر الكاش 70.725 ريال سعودي.

يعرضها عبد الطيف جميل بالتقسيط بملبغ 1.621 شهريًا.

الاتصال على 8002442211 للاستفسار عن السيارة.

تويوتا فورتشنر 2020

هي من السيارات العائلية الفخمة التي تتميز بفخامة الصنع والجودة ويتم تقديمها من قبل مجموعة عبداللطيف جميل لتمويل السيارات بالتقسيط.