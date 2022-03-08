ارتفاع سعر لاندكروزر 2022 جميع الفئات السيارة الرياضية الأولى بالسعودية

لاندكروزر 2022 هي أحد أفخم السيارات في المملكة العربية السعودية وأكثرها رياضية، وتقدم تويوتا في وحشها الجديد خبرة 85 عام في مجال صناعة السيارات، وتعد لاندكروزر أو مفخرة الأرض كما تطلق عليها تويوتا السعودية واحدة من أقوى السيارات المتواجدة في السوق السعودي للسيارات وتأتي السيارة بمحرك بقوة 409 حصان ميكانيكي بالإضافة إلى هيكل رياضي SUV مع العديد من المزايا الخرافي التي سوف نذكر أهمها فيما بعد.

ارتفاع لاندكروزر 2022 جميع الفئات السيارة الرياضية الأولى بالسعودية

ارتفع سعر لاندكروزر 2022 عن السعر الذي ظهرت به في وقت قريب من وقت انطلاقها بعام 2021.

وفي الوقت نفسه أصبح سعر فئة GXR2 بالسعودية 263 ألف و120 بعدما كان 262 ألف 545 ريال.

كذلك فئة GXR3 التي كانت 292 ألف 445 ريال أصبحت الآن بسعر 293 ألف و20 ريال سعودي.

أما فئة GXR4 فقد ارتفعت بشكل كبير وأصبح سعرها 307 ألف 970 ريال بعد أن كان 304 ألف 405 ريال سعودي.

زيادة في سعر لاندكروزر بالمملكة العربية السعودية

ارتفع كذلك سعر فئتي VX و VXR غير أن السعر انخفض مرة أخرى وأصبح:

362 ألف 250 ريال لفئة VX أما فئة VXR أصبح سعرها حاليا 404 ألف 570 ريال سعودي.

اهم مزايا لاندكروزر 2022 الجديدة الوعرة وحش الطريق

تحتوي لاندكروزر على حيز أمتعة كبير ويمكنه حمل جميع الامتعة برحابة كبيرة.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على تكييف منطقتين في الأمام والخلف، ويعمل التكييف الخلفي بصورة قوية للغاية.

تأتي السيارة بناقل حركة اتوماتيكي مكون من 10 سرعات لإخراج أفضل اداء في المحرك العملاق.

تحتوي السيارة على تكنولوجيا تجعلها توزع قوة الدفع الخلفي على جميع العجلات حال ارتفاع واحدة طبقا للتضاريس.

وتسمى هذه الميزة ميزة الترس التفاضلي وهي أبرز ما يميز عضلات لاندكروزر أو نظام تعليقها.

استهلاك لاندكروزر في الوقود هو 10 كيلومتر لكل لتر بنزين واحد فقط.

أهم مواصفات لاند كروزر في الأمان