الفخامة و القوة والإبداع يجتمعان في سيارة سكودا كاميك 2022 بمواصفات قياسية وسعرها في السعودية والأسواق العربية

سيارة سكودا كاميك 2022 واحدة من أهم السيارات التي تم إطلاقها في الأسواق العالمية والعربية، حيث طرحت شركة سكودا مجموعة من الموديلات الجديدة للسيارات على أعلى مستوى من الأناقة والإبداع حيث تضم كل سيارة مواصفات قياسية و تعتبر سيارة سكودا كاميك 2022 سيارة رياضية متعددة الإستخدام، وتتميز السيارة بتصميمها الخارجي و الداخلي الأنيق الغير مسبوق، كما أن السيارة مزودة بكافة معايير انظمة الأمان والسلام، حيث يصل قوة سيارة سكودا كاميك 2022 حتى 110 حصان وعزم 155 نيوتن متر، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني أهم المواصفات التي تتمتع بها سيارة سكودا كاميك و سعرها في السعودية والأسواق العربية.

مواصفات سيارة سكودا كاميك 2022

أكد وكلاء شركة سكودا للسيارة ان سيارة سكودا كاميك 2022 واحدة من أقوى وأفضل السيارات الرياضية التي تم طرحها مؤخرا من قبل الشركة، وتضم السيارة مجموعة من المواصفات العالمية والغير مسبوقة وهي:

السيارة تضم محرك قوي مكون من 4 أسطوانات يصل سعته 1600 سي سي.

تعبير سيارة سكودا كاميك 2022 من الطراز الرياضي حيث يصل قوتها 110 حصان و 155 نيوتن متر من عزم الدوران، ولذلك يمكن للسيارة السفر أكثر من 100 كيلو خلال 11.9 ثانية.

السيارة تعمل بالدفع الرباعي، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

نظام تشغيل السيارة تعمل بدون مفتاح.

السيارة مزودة بنظام المكابح ABS، تعتمد على نظام إلكتروني في الثبات.

كما تضم سيارة سكودا كاميك 2022 شاشة يصل حجمها 8 بوصة تعمل باللمس، كاميرا خلفية.

طول السيارة 4250 متر، ويصل عرضها 1793 متر.

ايضًا يصل سعة خزان وقود سيارة سكودا كاميك 50 لتر.

مساحة السيارة من الداخل خماسي مقاعد.

تصل حجم شنطة السيارة 400 لتر.

سعر سيارة سكودا كاميك 2022 في السعودية والأسواق العربية

لقد أعلن الوكلاء أن سيارة سكودا كاميك 2022 تم تسعيرها بالأسعار التالية:

سعر الفئة الأولى لسيارة سكودا كاميك 2022 هو:

في السعودية 75 الف ريال سعودي.

سعرها في مصر 380 ألف جنيه مصري.

في دولة الإمارات 74 ألف درهم إماراتي.

سعر الفئة الثانية لسيارة سكودا كاميك 2022 هو: