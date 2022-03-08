مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2022 وسعر السيارة في الأسواق

تعد السيارة تويوتا راف فور 2022 إحدى السيارات العائلية حديثة التصميم من الداخل والخارج مما يجعلها تجذب إنتباه الأفراد خلال سيرها في الشوارع والطرقات، كما تتوفر السيارة بالعديد من الألوان الراقية التي تتناسب مع كافة الأذواق أما من حيث قوة محرك السيارة فهو متوفر بقوة 203 حصان

مواصفات السيارة تويوتا راف فور 2022

تتعدد مواصفات السيارة من حيث مواصفاتها بالخارج والداخل وبين توافر أنظمة عديدة للسلامة والأمان وبين وسائل الترفية المتواجدة بها على قدر عالي من التقنيات الحديثة مما جعلها ضمن الإختيارت الأولى لراغبي اقتناء سيارة مميزة، وسوف نوضح فيما يلي أهم المواصفات الخاصة بالسيارة:

المواصفات الداخلية

تمتلك السيارة محرك سعته 2.5 لتر حيث يعمل بنظام الدفع الأمامي بالإضافة لناقل الحركة الأوتوماتيكي والذي يتكون من 8 سرعات.

يتوفر بالسيارة الوسائد الهوائية من الأمام والجوانب لحماية السائق والراكب الأمامي وجميع الركاب أثناء التعرض للإصطدام المفاجئ.

يوجد بالسيارة شاشة لعرض المعلومات والترفية تعمل باللمس قياسها 7 بوصة.

تكفي السيارة لحمل خمسة أفراد وتم كسوة مقاعد السيارة من الجلد softex بالإضافة لتوافر أماكن للتخزين أسفل مقصورة السيارة.

المواصفات الخارجية

تمتلك السيارة جنوط متميزة مصنوعة من الألمونيوم وبها أقواس عجلات عريضة قياسها 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب فئة السيارات.

يوجد بالسيارة شبك أمامي يأتي بشكل عرضي بالإضافة للمصابيح الأمامية من الليد.

يتمكن مالك السيارة من تشغيلها بواسطة ريموت كنترول وعدم الحاجة لإستخدام المفتاح.

يوجد بالسيارة جناح خلفي بارز لأعلى يمتد حتى صندوق السيارة الذي يعمل من خلال تمرير القدم أسفله.

مواصفات السلامة في السيارة تويوتا راف فور 2022

تتمتع السيارة بتوافر نظام الخروج عن المسار وتنبيه السائق بهذا لعدم حدوث حوداث مع السيارات المجاورة.

بتوافر نظام الخروج عن المسار وتنبيه السائق بهذا لعدم حدوث حوداث مع السيارات المجاورة. كما يتوفر بالسيارة نظام يساعد في نزول المنحدرات حيث يعمل على ثبات السيارة وذلك عن طريق تطبيق الفرامل على عجلات السيارة حتى لا تخرج السيارة عن المسار.

يوجد بالسيارة نظام مساعد الفرملة والذي يعمل تلقائيا في حالة إستشعار حدوث حادث.

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