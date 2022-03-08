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حصان من الصنع الياباني بمواصفات ممتازة..سيارة نيسان زد 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

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عمر شويل - جدة حصان من الصنع الياباني بمواصفات ممتازة..سيارة نيسان زد 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد - ثقفني

سيارة نيسان زد 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة، تم إطلاق سيارة جديدة هي نيسان زد 2023  تتميز بالعديد من التقنيات المتطورة التي تأتي مزيجا بين الجديد والقديم في تصميم شكلها ومكوناتها ويرجع منشأ السيارة إلى الصناعة اليابانية، تتميز بالعديد من الكماليات الداخلية التي تؤهلها لتكون محط اعجاب الكثيرين، فما هي مواصفات ومميزات واسعار نيسان زد 2023.

مواصفات سيارة نيسان زد 2023

مواصفات سيارة نيسان زد 2023 الجديدة كلياً

  • أن هذه السيارة أطلقت بديلا لسيارة نيسان 370  زد وأيضا أطلقت هذه السيارة بشكل اختباري يطلق عليه “بروتو” .
  • وذلك في شهر سبتمبر السابق في عام 2020  ثم تم أطلاق سيارة نيسان زد الرياضية بعدها بعام كامل في شهر أغسطس من عام 2021
  • أن هذه السيارة لم تدخل خط إنتاج لمصنع نيسان حتى تاريخ شهر مارس 2022  الذي تم التصريح فيه من خلال الشركة اليابانية عن انطلاق سيارات Nissan z  للنسخة الجديدة لعام 2023  بشكل كامل.
  • لكن لم يتم التصريح عن موعد توصيل السيارات للوكلاء حتي يتم توصيلها للعملاء.
  • وتمتلك هذه السيارة العديد من الإمكانيات الحصرية وهي كالآتي:
  • محرك v  ويتميز محرك هذه السيارة بسعة 3 لتر ويكون مع المحرك شاحن توربيني مزدوج .
  • ويبلغ قوة محرك سيارة نيسان زد 2023  إلى 400  حصان ودرجة دوران 475  نيوتن/متر.

مواصفات سيارة نيسان زد 2023

مميزات سيارة نيسان زد 2023

  • تتميز هذه السيارة بالعديد من المزايا الحصرية وهي كالآتي:
  • توجد بهذه السيارة جنوط مصنوع من الألومنيوم مقاس 18  بوصة ولوحة عداد رقمية .
  • ومصابيح في الناحية الأمامية للسيارة ومرآة لتوضيح الناحية الخلفية للسيارة.
  •  تتميز هذه السيارة بأمكانية التحكم في المناخ داخل السيارة ومقعد السائق اليدوي .
  • وتوجد بالسيارة شاشات تعمل باللمس مقاس 8  بوصة ومخارج USB-A, USB-C
  • تتميز هذه السيارة بأن المقاعد داخل السيارة تعمل بالكهرباء وتوجد بها نقطة اتصال wi-fi .
  • وأيضا تتميز هذه السيارة بأعلى نظم الأمان مثل تقنية تخفيف الاصطدام الخلفي وتقنية تحذير مغادرة المسار.
  • ونظام تقنية حركة المرور خلف السيارة.
  • يوجد بالسيارة وسائد هوائية في الإمام والجوانب للسيارة وتوجد بالسيارة شاشة رؤية بمقاس 360 درجة.

مواصفات سيارة نيسان زد 2023

أسعار سيارة نيسان زد 2023

  • سعر نيسان Z 2023  يصل إلى 400 ألف دولار وسعر موديل نيسان Z sport performance  2023  يصل إلى 45 ألف دولار.
  • سعر نيسان Z 2023 proto spec   يصل إلى 50  ألف دولار.
  • ياتي سعر نيسان زد داخل المملكة العربية السعودية لموديل نيسان Z   لعام 2023  بمبلغ 150  ألف ريال سعودي.
  • وسعر نيسان زد performance   بسعر 169  ريال سعودي.
  •  وسعر نيسان Z 2023 proto spec   بسعر 188  ألف ريال سعودي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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