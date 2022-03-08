حصان من الصنع الياباني بمواصفات ممتازة..سيارة نيسان زد 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد

سيارة نيسان زد 2023 الجديدة كلياً بمواصفات ومميزات جبارة، تم إطلاق سيارة جديدة هي نيسان زد 2023 تتميز بالعديد من التقنيات المتطورة التي تأتي مزيجا بين الجديد والقديم في تصميم شكلها ومكوناتها ويرجع منشأ السيارة إلى الصناعة اليابانية، تتميز بالعديد من الكماليات الداخلية التي تؤهلها لتكون محط اعجاب الكثيرين، فما هي مواصفات ومميزات واسعار نيسان زد 2023.

مواصفات سيارة نيسان زد 2023 الجديدة كلياً

أن هذه السيارة أطلقت بديلا لسيارة نيسان 370 زد وأيضا أطلقت هذه السيارة بشكل اختباري يطلق عليه “بروتو” .

وذلك في شهر سبتمبر السابق في عام 2020 ثم تم أطلاق سيارة نيسان زد الرياضية بعدها بعام كامل في شهر أغسطس من عام 2021

أن هذه السيارة لم تدخل خط إنتاج لمصنع نيسان حتى تاريخ شهر مارس 2022 الذي تم التصريح فيه من خلال الشركة اليابانية عن انطلاق سيارات Nissan z للنسخة الجديدة لعام 2023 بشكل كامل.

لكن لم يتم التصريح عن موعد توصيل السيارات للوكلاء حتي يتم توصيلها للعملاء.

وتمتلك هذه السيارة العديد من الإمكانيات الحصرية وهي كالآتي:

محرك v ويتميز محرك هذه السيارة بسعة 3 لتر ويكون مع المحرك شاحن توربيني مزدوج .

ويبلغ قوة محرك سيارة نيسان زد 2023 إلى 400 حصان ودرجة دوران 475 نيوتن/متر.

مميزات سيارة نيسان زد 2023

تتميز هذه السيارة بالعديد من المزايا الحصرية وهي كالآتي:

توجد بهذه السيارة جنوط مصنوع من الألومنيوم مقاس 18 بوصة ولوحة عداد رقمية .

ومصابيح في الناحية الأمامية للسيارة ومرآة لتوضيح الناحية الخلفية للسيارة.

تتميز هذه السيارة بأمكانية التحكم في المناخ داخل السيارة ومقعد السائق اليدوي .

وتوجد بالسيارة شاشات تعمل باللمس مقاس 8 بوصة ومخارج USB-A, USB-C

تتميز هذه السيارة بأن المقاعد داخل السيارة تعمل بالكهرباء وتوجد بها نقطة اتصال wi-fi .

وأيضا تتميز هذه السيارة بأعلى نظم الأمان مثل تقنية تخفيف الاصطدام الخلفي وتقنية تحذير مغادرة المسار.

ونظام تقنية حركة المرور خلف السيارة.

يوجد بالسيارة وسائد هوائية في الإمام والجوانب للسيارة وتوجد بالسيارة شاشة رؤية بمقاس 360 درجة.

أسعار سيارة نيسان زد 2023