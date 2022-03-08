نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افخم أنواع السيارات.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 Toyota FJ Cruiser في السعودية بأسعار ومواصفات عالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022، من السيارات التي تمتلك الشهرة الواسعة على مستوى عالم السيارات بكل ما فيه من جديد، حيث تتمتع تلك السيارة بالعديد من التجهيزات مع أرقى المميزات والتجديدات لأفضل أنماط القيادة، وهذا ما يساعد المستخدم للسيارة وبشكل كبير في القيادة وبأفضل مستوى للسيارة من هذا الموديل لما يتيحه من سهولة في العبور السريع على مختلف الطرق الوعرة، وفيما يلي من هذه الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل على أهم المعلومات عن أفضل ما يتواجد بالسيارة من تجهيزات ومزايا، كما سنوضح تكلفة الشراء للسيارة مع بيان السعر المحلي لها بالمملكة السعودية.

أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السيارة من نوع تويوتا اف جي كروزر 2022 تتمتع بالمزيد من أحدث التقنيات اليابانية والتي تعطي أفضل أنماط القيادة مع أفضل مستوى من كفاءة التشغيل، وقوة الهيكل مع الطول المناسب للعجلات بما يجعل السير على الطرق والمرور بالمتعرجات هو الأسهل، ومن خلال الآتي توضيح ووصف شامل في مراجعة وافية عن السيارة.

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

مواصفات السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 من أهمها ما نطرحه عبر الآتي:

السيارة تمتلك المحرك بالقوة مائة سبعة وسبعين حصان.

عزم دوران المحرك يصل لنحو مائتين وخمسين نيوتن لكل متر.

السيارة تمتلك الفرامل من النوع المانع للانغلاق.

السيارة ناقل لحركة الخاص بها من النوع الأوتوماتيكي.

تمتلك السيارة جنوط من النوع الرياضي من خام الألومنيوم بالسعر سبعة عشر إنش.

السيارة بالطول ثلاثة وثمانين بوصة.

أهم التجهيزات التي تتواجد في السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

من بين أقوى التجهيزات بالسيارة من هذا الموديل المتميز ما يلي:

متواجد بها الإير باج للوقاية التامة من الصدمات.

متواجد بها الكاميرا الخلفية، والمرايا التي يمكن طيها كهربيا.

رحابة المقصورة من الداخل، وتوفر الشاشة تاتش والراديو والمكيف.

سعر السيارة تويوتا اف جي كروزر 2022

السعر الخاص بالسيارة بالسوق المحلية بالمملكة يصل لنحو مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي بمختلف المعارض بالمملكة العربية السعودية، والسعر على حسب التجهيزات بالسيارة تويوتا اف جي كروزر.