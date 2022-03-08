نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من بين أكثر الشحنات، والتي تعتبر من بين السيارات القوية والمعدلة بشكل كبير، وتعتبر من بين أكثر السيارات الرياضية والتي تصنف كواحدة من بين السيارات ذات الاستعمال المتعدد، ومن خلال الآتي في تلك السطور القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أهم ما يخص السيارة على مستوى المواصفات، والتجهيزات وكل المزايا التي تتعلق بالسيارة من نوع ميتسوبيتشي باجيرو، كما نتعرف على أهم المعلومات التي تخص تكلفة الشراء للسيارة بالسوق المحلي.

سعر ومواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السعر والمواصفات الخاصة بالسيارة ميتسوبيشي باجيرو، تعد من أكثر الأمور التي تهم كل من يرغب في أن يحصل على سيارة حديثة، تمتلئ بالعديد من المزايا سواء التي تتعلق بالتشغيل ومكونات السيارة، ونمط القيادة، وكذلك كل ما تحتويه السيارة من مقتنيات تعد من ملحقات الرفاهية، وفيما يأتي المزيد عن مواصفات السيارة.

مواصفات ومميزاتة سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

المحرك بالسعة التي تصل لنحو ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

القوة الحصانية المولدة عن طريق المحرك تصل لنحو مائة تسعة وثمانين حصان.

العزم للدوران يصل لثلاثمئة وستة نيوتن لكل متر.

الناقل الخاص بحركة السيارة من النوع الأوتوماتيكي.

السيارة التسارع الخاص بها يكون خلال اثني عشر ثانية.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة

من أهم التجهيزات المتواجدة بالسيارة ما يلي:

السيارة تمتلك الفرامل من النوع الذي يمنع الانغلاق.

السيارة أيضا تتواجد بها الوسائد الهوائية والتي توفر حماية من أي صدمات أو رضوض.

تلك السيارة تمتلك العديد من الملحقات لرفاهية القيادة ومنها الشاشة من نوع تاتش والراديو، وكذلك يتواجد المنفذ يو إس بي والمنفذ إي يو إكس.

سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالسوق المحلية

السعر الخاص بالسيارة بالسوق المحلي في مصر يصل لنحو مليون ومائة ألف جنيه مصري، بينما السعر الخاص بالسيارة بالسوق السعودي يصل لنحو ما يعدل ثلاثمئة ألف ريال سعودي، والسعر يعد مختلف على أساس ما يتواجد بالسيارة من التجهيزات الأساسية التي تتوفر في تلك السيارة