نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر تويوتا كامري السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كامري ، يبحث الكثيرين عن مواصفات وسعر Toyota camry في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها مؤخرا شركة تويوتا اليابانية الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة، وتأتي تلك الفئة من سيارات تويوتا بأفضل التحديثات التي تجعلها على رأس قائمة السيارات الأكثر مبيعا وشهرة في السعودية وغيرها من الدول العربية، وتتوفر تويوتا كامري 2022 بأربعة محركات هجين تجعلها تتصدر سوق سيارات الدفع الرباعي.

مواصفات تويوتا كامري 2022

تويوتا كامري ، نجد أن Toyota camry السعودية 2022 تأتي بمواصفات داخلية متعددة حيث أن مقاعد السيارة تتميز بالتحرك في عدة اتجاهات بينما يتحرك أيضا مقعد السائق ليناسب وضعية القيادة، أما عن الوسائط المتعددة الموجودة بالسيارة فهي تتمتع بوجود شاشة بمساحة 9 بوصة تدعم العديد من الأنظمة ويمكن أن تتصل بالانترنت، كما تدعم Toyota camry بالسعودية نظام الملاحة والبوصلة وأيضا البلوتوث، مما يجعلها من أفضل سيارات جيلها فقد أبدعت شركة تويوتا في صناعة تلك السيارة.

أقوى مميزات تويوتا كامري 2022

تعطي السيارة حماية جيدة للركاب من حيث وجود سيارة خلفية للحماية من الشمس، بجانب أنظمة الأمان التي تعمل على إصدار تحذيرات قبل التصادم مما يقلل من حدوث الحوادث، بينما تتواجد وسائد هوائية بالمقاعد لتوفير حماية أكثر للركاب، بالإضافة إلى الفرامل التي تغلق بشكل أوتوماتيك فور الاقتراب من سيارة أخرى وذلك لتجنب خطر التصادم.

مواصفات تويوتا كامري الخارجية

تأتي السيارة من الخارج بمظهر جذاب مع تعدد الألوان المتاحة منها، ونجد محرك السيارة بسعة 3.5 لتر ويولد قوة 356 حصان فهو من النوع الهجين الذي يكتمل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ذو 8 سرعات، كما أن إطارات السيارة تأتي بمساحة 18 بوصة قادرة على تحمل وزن ثقيل وتعطي ثبات كامل للسيارة أثناء التحرك حتى في المناطق الصحراوية، ثم تعتبر تويوتا كامري السعودية من السيارات ذات فتحة السقف التي تعمل بشكل أوتوماتيكي عن طريق وحدات التحكم الداخلية بالسيارة.

تمتاز السيارة بصندوق كبير ومصابيح ذات إضاءة فائقة تسهل عملية الرؤية في المناطق شديدة الظلام نظرا لحدتها، كما تتفوق السيارة عن المنافسين لها في الأسواق حيث أنها تمتاز بالسرعة الكبيرة فهي بالمقارنة بأسعار سيارات جيلها تعتبر ذات سعر مناسب.

سعر Toyota camry السعودية 2022

نظرا لتنوع فئات السيارة فنجد السعر يختلف من فئة لأخرى حيث تأتي فئة le std بسعر 98 ألف ريال سعودي، بينما فئة HEV LE سعرها نحو 103 ألف ريال سعودي، فئة GRANDE V6 سعرها 146 ألف ريال سعودي، والفئة الأكثر سعرا HEV LUMIERE سعرها 153 ألف ريال سعودي.