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عمر شويل - جدة أفخم السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة مواصفاتها ومزايها وأسعارها الرائعة فى بعض الدول - ثقفني
سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة مواصفاتها ومزايها، أطلقت شركة لادا الروسية موديل جديد من سيارتها التي تمتلك تاريخ عريق جدا سيارة لادا نيفا و التي تعتبر من أهم السيارات التي أنتجتها الشركة و أكثر سيارة دفع رباعي مازال يتم إنتاجها حتى الآن و أوضحت الشركة الروسية أن الجيل الجديد من السيارة سيكون بمواصفات جديدة مختلفة تماماً عن التصميمات السابقة و فيما يلي سوف نعرض مواصفات هذا التصميم الجديد.
سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة مواصفاتها ومزايها
- أجرت شركة لادا تعديلات كثيرة على سيارتها لادا نيفا 2022 حيث تم إعادة تصنيع الجزء الأمامي (الإكصدام) بشكل جديد و تعتبر الواجهة الأمامية للسيارة مستوحاة بشكل كبير من سيارة تويوتا راف فور مع الحفاظ على شخصية سيارة لادا و الالتزام في المقام الأول بالقوة و المشي في الطرق الوعرة.
- كما أعادت الشركة تصميم الجزء الخلفي للسيارة عن طريق تجهيزه بمصابيح ليد حتى تتماشى مع التغييرات العصرية الموجودة بالسيارة.
- و بالنسبة للمقصورة الداخلية حدثت بها بعض التغييرات أيضاً و تم تزويدها بشاشة وسطية حتى يكتمل الشكل العصري للسيارة
مواصفات سيارة لادا نيفا 2022
- الموتور 4 مكون من سليندر، كما يأتي بسعة 1700 سي سي.
- تبلغ قوة المحرك 83 حصان و عزم دوران 128 نيوتن. متر
- تتمتع ب 5 غيارات سرعات و تصل أقصى سرعة للسيارة 145 كم / ساعة
- متوسط استهلاك الوقود 7.2 كيلو / 100 متر
- تتوفر السيارة لادا نيفا بأربع فئات كما يوجد منها المان يوال و الأوتوماتي.
سعر سيارة لادا نيفا 2022
- من المتوقع أن تشهد لادا نيفا برونتو 2022 الجديدة ارتفاعا في سعرها عن مثيلاتها من الإصدارات السابقة لشركة لادا
- نظراً لكثرة التطورات التي أدخلت عليها لتصبح سيارة حديثة و عصرية تماماً تجمع بين كلاسيكية لادا العريقة و حداثة التصميم.
- لتواكب التصميمات العصرية الجديدة فبالمقارنة بسعر سيارة لادا لينجد الذي
- وصل إلى 717.000 روبل روسي أي ما يقارب 9.735 دولار أمريكي أو 36.45 ريال سعودي
- نتوقع أيضاً أن يتجاوز سعر لادا نيفا برونتو ال 36 ألف ريال سعودي نظراً لكثرة التعديلات المميزة و التصميم الجديد العصري كما اسلفنا الذكر