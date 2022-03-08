أفخم السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة مواصفاتها ومزايها وأسعارها الرائعة فى بعض الدول

سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة مواصفاتها ومزايها، أطلقت شركة لادا الروسية موديل جديد من سيارتها التي تمتلك تاريخ عريق جدا سيارة لادا نيفا و التي تعتبر من أهم السيارات التي أنتجتها الشركة و أكثر سيارة دفع رباعي مازال يتم إنتاجها حتى الآن و أوضحت الشركة الروسية أن الجيل الجديد من السيارة سيكون بمواصفات جديدة مختلفة تماماً عن التصميمات السابقة و فيما يلي سوف نعرض مواصفات هذا التصميم الجديد.

سيارة لادا نيفا 2022 الحديثة مواصفاتها ومزايها

أجرت شركة لادا تعديلات كثيرة على سيارتها لادا نيفا 2022 حيث تم إعادة تصنيع الجزء الأمامي (الإكصدام) بشكل جديد و تعتبر الواجهة الأمامية للسيارة مستوحاة بشكل كبير من سيارة تويوتا راف فور مع الحفاظ على شخصية سيارة لادا و الالتزام في المقام الأول بالقوة و المشي في الطرق الوعرة.

حيث تم إعادة تصنيع الجزء الأمامي (الإكصدام) بشكل جديد و تعتبر الواجهة الأمامية للسيارة مستوحاة بشكل كبير من سيارة تويوتا راف فور مع الحفاظ على شخصية سيارة لادا و الالتزام في المقام الأول بالقوة و المشي في الطرق الوعرة. كما أعادت الشركة تصميم الجزء الخلفي للسيارة عن طريق تجهيزه بمصابيح ليد حتى تتماشى مع التغييرات العصرية الموجودة بالسيارة.

و بالنسبة للمقصورة الداخلية حدثت بها بعض التغييرات أيضاً و تم تزويدها بشاشة وسطية حتى يكتمل الشكل العصري للسيارة

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

الموتور 4 مكون من سليندر، كما يأتي بسعة 1700 سي سي.

تبلغ قوة المحرك 83 حصان و عزم دوران 128 نيوتن. متر

تتمتع ب 5 غيارات سرعات و تصل أقصى سرعة للسيارة 145 كم / ساعة

متوسط استهلاك الوقود 7.2 كيلو / 100 متر

تتوفر السيارة لادا نيفا بأربع فئات كما يوجد منها المان يوال و الأوتوماتي.

سعر سيارة لادا نيفا 2022