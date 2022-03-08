أرخص أنواع السيارات الحديثة الجديدة 2022 داخل المملكة العربية السعودية بممزات ومواصفات عالية الجودة

أرخص أنواع السيارات الحديثة الجديدة 2022 داخل المملكة العربية السعودية، في الوقت الحالي تتعرض أسعار السيارات لزيادة طفيفة وبالأخص بسوق السيارات الجديدة وموديلات 2022، ولكن يوجد بعد الإصدارات والأنواع ما زالت حتى الآن تتوفر بأسعار تكون مناسبة لرغبات واحتياجات المواطنين وكل من يسعى لامتلاك سيارة جديدة، وخاصة أن فئة كبيرة من المواطنين السعوديين عن أسعار رخيصة لإصدارات كثيرة ومتنوعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف في هذا المقال على أنواع السيارات الرخيصة في السعودية 2022.

أرخص أنواع السيارات الحديثة الجديدة 2022 داخل المملكة العربية السعودية

يوجد العديد من السيارات رخيصة الثمن موجودة في المملكة العربية السعودية التي يتصنف سعرها بأقل الأسعار منها الآتي:ـ

سيارة هيونداي جراند 2022

ذلك النوع من السيارة متوفر بمحرك أربع أسطوانات وذات سعة 1,2 لتر، ويولد عنه قوة تعادل 82 حصان.

نسبة التسارع يقوم بنقطة ثباته تصل مائة كيلو مائة لكل ثانية وعزم دوران يصل حتى 14 نيوتن لكل متر، وتعد من بين السيارات الرخيصة في السعودية.

أما بالنسبة لسعر تواجد السيارة في سوق السيارات بالسعودية يبلغ نحو 54 ألف ريال سعودي.

سيارة إم جي 5 2022

سعر السيارة يتراوح ما بين 47,900 ريال ويصل حتى 52,785 ريال سعودي، وتعد من أحدث أنواع السيارات الرخيصة.

تبلغ سعة المحرك نحو 1,5 لتر، كما أن المحرك يعمل بقوة تبلغ نحو 112، ومكون من أربع أسطوانات.

عزم الدوران الخاص بالسيارة يبلغ نحو 150 نيوتن لكل متر، والسيارة تعمل بأقصى سرعة تبلغ نحو 180 كيلو متر بالساعة.

يوجد بها 5 مقاعد مما يجعلها تنتمي لفئة السيارات العائلية، والسيارة تحتوي على العديد من الكماليات منها وجود وسائل الحماية ومزودة بغطاء عازل للصوت والحرارة.

سيارة هوندا سيتي 2022