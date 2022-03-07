الوحش الألماني وصل.. سعر سيارة فولكس فاجن باسات الجديدة ومواصفاتها الجبارة

سيارة فولكس فاجن باسات الجديدة 2022، يشهد السوق المصري تغييرات متوالية في أسعار السيارات من الطرازات المختلفة للشركات، سواء كانت ألمانية أو أوروبية أو صينية أو كورية، ويرجع ذلك لأزمات الاستيراد التي يواجهها سوق السيارات العالمي، بالإضافة للعديد من الأزمات التي يمر بها القطاع على مستوى العالم بسبب انتشار الوباء، ومن ضمن الشركات التي شهدت زيادة مؤخراً هي شركة فولكس فاجن الألمانية، حيث ارتفع سعر طراز باسات 2022 حوالي 50 ألف جنيه على السعر الأصلي، ونستعرض فيما يلي مواصفات وأسعار فولكس فاجن باسات.

سيارة فولكس فاجن باسات الجديدة 2022

تعد سيارة فولكس فاجن باسات الجديدة واحدة من أبرز إصدارات العلامة التجارية الألمانية، ومن المنتظر الإعلان عن تقديم أيقونة الجيل الثاني منها بعد تأدية الاختبارات بالطرق العامة عليها، وتعتبر شركة فولكس فاجن من شركات السيارات العملاقة حول العالم، والتي أصدرت فئات عالية الأداء من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وكذلك طرازات الهاتشباك على رأسها جولف بالإضافة لفئة السيدان وإطلالة واجن مثل باسات الجديدة.

مواصفات فولكس فاجن باسات 2022

تعتمد فولكس فاجن باسات على سواعد محرك توربيني رباعي السلندرات سعة 1.4 لتر بقوة 150 حصان.

بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات وتقف على جنوط رياضية قياس 17 بوصة.

كما تبلغ طول السيارة الكلي 4.700 ملم وعرضها 1.801 ملم وارتفاعها 1.400 ملم.

بينما يعد ارتفاع خلوصها الأرضي 145 ملم.

وتتسع مساحة التخزين الخلفية للشنطة إلى 586 لتر مكعب.

والسيارة مزودة بفرامل يد كهربائية ومساحة حساسة للأمطار ونظام GPS للملاحة.

كما بها نظام ذكي لركن السيارة ونظام المساعدة على صعود المنحدرات ومثبت للسرعة.

وتتوفر السيارة في مصر بعدد من وسائل الأمان من حيث الوسائد الهوائية للركاب في الأمام والجناب .

بالإضافة إلى فوانيس ضباب أمامية وخلفية ومثبت سرعة وقفل مركزي.

أسعار فاجن باسات الجديدة 2022